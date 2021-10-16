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Втік з місця ДТП: на Прикарпатті затримали байкера, який збив дитину насмерть (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Пішохідний перехід на якому сталася трагедія. Новина оновлена 16 жовтня 2021, 11:03
Пішохідний перехід на якому сталася трагедія.

Водій поїхав з місця аварії.

У Калуші на Івано-Франківщині ввечері 14 жовтня на пішохідному переході збили дівчинку, яка йшла за руку з матір’ю. Дитина не вижила. Поліція розшукала і затримала винуватця аварії — він виявився 17-річним підлітком.

Про це повідомляє Нацполіція регіону.

Трагедія сталася на вулиці Богдана Хмельницького в темний час доби, близько о пів на восьму. Шестирічна дівчинка, яку збив байкер до лікарні не доїхала — померла в кареті швидкої.

Водія знайшли за місцем проживання, виявили та мотоцикл Кавасакі зі слідами ДТП.

Вирогідного винуватця аварії затримала поліція
Вирогідного винуватця аварії затримала поліція
Мотоцикл підліток залишив на території домоволодіння
Мотоцикл підліток залишив на території домоволодіння

У хлопця взяли проби на стан сп’яніння, йому готуються оголосити підозру в порушенні ПДР (ч. 2 ст. 286 КК України). Санкція статті — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами.

Раніше "Телеграф" писав, що в Київській області молодий водій автомобіля збив двох людей на смерть і втік з місця аварії. Його розшукували три дні.

На Закарпатті напередодні також відбулося ДТП, що спричинило людські жертви. Четверо загинули, п’ятий постраждалий — з травмою черепа в лікарні.

Теги:
#ДТП #Калуш #Івано-Франківська область #Загибель дитини
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