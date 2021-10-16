Втік з місця ДТП: на Прикарпатті затримали байкера, який збив дитину насмерть (фото, відео)
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Водій поїхав з місця аварії.
У Калуші на Івано-Франківщині ввечері 14 жовтня на пішохідному переході збили дівчинку, яка йшла за руку з матір’ю. Дитина не вижила. Поліція розшукала і затримала винуватця аварії — він виявився 17-річним підлітком.
Про це повідомляє Нацполіція регіону.
Трагедія сталася на вулиці Богдана Хмельницького в темний час доби, близько о пів на восьму. Шестирічна дівчинка, яку збив байкер до лікарні не доїхала — померла в кареті швидкої.
Водія знайшли за місцем проживання, виявили та мотоцикл Кавасакі зі слідами ДТП.
У хлопця взяли проби на стан сп’яніння, йому готуються оголосити підозру в порушенні ПДР (ч. 2 ст. 286 КК України). Санкція статті — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами.
Раніше "Телеграф" писав, що в Київській області молодий водій автомобіля збив двох людей на смерть і втік з місця аварії. Його розшукували три дні.
На Закарпатті напередодні також відбулося ДТП, що спричинило людські жертви. Четверо загинули, п’ятий постраждалий — з травмою черепа в лікарні.
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