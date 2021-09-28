Під Фастовом молодий водій збив на смерть двох людей, злякався і поїхав: його знайшли через 3 дня

Односельці обурюються, що винуватець смертельної аварії може відбутися легким покаранням

Ситуація, яка сталася близько 23:00 ще 20 вересня в селі Мала Снітинка Фастівського району Київської області, банальна: водій скоїв наїзд на двох людей — 21-річну дівчину та 33-річного чоловіка, і сховався з місця події. А пішоходи від отриманих травм померли.

Винуватця аварії правоохоронці відшукали лише на третій день.

Від удару автівкою загинули двоє людей

- Щоб знайти автомобіль, продивлялися відео з камер спостереження, згодилися також уламки автомобіля, — уточнила "Телеграфу" керівник відділу комунікації Фастівського райвідділу поліції Світлана Борщук. — В ході оперативно-розшукових заходів вийшли на 21-річного місцевого жителя. Автомобіль Dacia Logan, на якому було скоєно ДТП, виявили в гаражі за його місцем проживання. Машина зареєстрована на його батька, а й у молодої людини є водійське посвідчення. На жаль, перевірити, чи був водій тверезим на момент скоєння наїзду на людей, через 3 дні не представлялося можливим. Але, наскільки відомо, він хлопець з хорошої сім’ї. Того вечора він відвозив додому дівчину. Пояснює, що поїхав, бо злякався.

Авто зі слідами ДТП виявили у водія будинку

Про те, що скоїв аварію, хлопець нібито повідомив батькам, пояснюючи пошкодження легковика. Але подробиць, знову-таки, нібито не уточнив.

- За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії та встановлюються всі обставини події. Авто вилучено та поміщено на майданчик тимчасового утримання. Він сам зараз не закритий, він на волі, а й справи в Фастівському відділенні поліції вже немає — оскільки загинули дві людини, його забрали на розгляд до Слідчого управління Київської області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

У коментарях до інформації про цю трагедію на фастівських пабліках люди висловлюють співчуття сім’ям загиблих. Правда, ніякої інформації про загиблого чоловіка знайти не вдалося. А ось про молоду жінку відомості розділилися — хтось пише, що у неї залишилася маленька дитина, інші запевняють, що дітей двоє, при цьому один знаходиться в дитячому будинку. Через це в соцмережах зустрічається і таке питання: "Чому молода мама о 23 годині перебувала не вдома з дітьми?". Втім, це, як мінімум, нетактовно стосовно загиблої.

Більшість громадян обурюються термінами покарання за статтею: "Два життя. Горе відразу у двох сім’ях. А він на нарах буде жерти та грітися. Сволота", "Та недовго буде він там грітися, термін смішний", "Ще невідомо, чи буде він там... У таких все вирішується", "Вбив двох людей, втік, переховувався і всього 8 років!", "Що за закони? Вбив двох молодих людей, убіг — і від трьох років? За таке потрібно садити довічно!".

Коментарі до аварії

Дехто припускає, що людина за кермом була нетверезою або їхала з перевищенням швидкості, а може, те й інше відразу. "Але можна ж було не їхати, а залишитися і викликати "швидку", намагатися надати першу допомогу і тоді фінал, можливо, був би іншим", "Твереза людина не втікла б, або б з ранку сама прийшла в поліцію, а він сховався і думав, що не знайдуть. Хоча якби залишився, то не був би винуватим, тому що люди йшли вночі по дорозі, а не по тротуару", "Але якби та пара йшла по тротуару, який там є, біди б не сталося", — міркують жителі.

Ще один місцевий житель нагадує, що в Малій Снітинці нічого не видно на дорозі, тому що там дуже мало ліхтарів — та й ті вночі вимикають заради економії коштів. І звертається до земляків з порадою: "Ви можете зараз його (водія — Авт.) судити. Але краще нехай це зроблять спеціальні люди. Так, дітей шкода, я співчуваю їм за втрату".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Одещині 17-річний хлопець на маминій машині влаштував ДТП з 6-ма автомобілями.