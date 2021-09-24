На Одещині 17-річний хлопець влаштував ДТП з шести автомобілями (фото наслідків)

В результаті аварії ніхто з людей не постраждав.

У місті Чорноморськ Одеської області 17-річний хлопець ввечері в четвер, 23 вересня, без дозволу взяв у матері авто та вʼїхав у пʼять припаркованих автомобілів.

Про це вранці в пʼятницю, 24 вересня, повідомляє Головне управління Національної поліції Одеської області.

Аварія за участю шести автомобілів трапилася приблизно о шостій годині вечора. Сталося зіткнення машин на одній із центральних вулиць міста. Неповнолітній не впорався з керуванням і вʼїхав у припарковані транспортні засоби.

Пошкодились всі шість автівок

В результаті ДТП ніхто з людей не постраждав, однак всі шість машин отримали механічні пошкодження.

Неповнолітній не впорався з керуванням

На місце події приїхали правоохоронці і склали на водія-порушника два адміністративні протоколи за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч.2 ст.126 (керування транспортним засобом особою, яка не має на це права) КУпАП.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 18 вересня в Одесі 24-річний працівник поліції влаштував смертельну ДТП, в результаті якої загинув 66-річний водій.