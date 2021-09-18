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Другий водій загинув на місці: 25-річний поліцейський влаштував страшне ДТП в Одесі (фото і відео)

Автор
Іванка Гамчук
Дата публікації
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Водій одного із автомобілів загинув Новина оновлена 18 вересня 2021, 14:21
Водій одного із автомобілів загинув

Винуватцем трагедії став правоохоронець.

В Одесі вранці в суботу, 18 вересня, 25-річний працівник поліції, перебуваючи поза службою, проїхав автомобілем MAZDA на червоне світло, внаслідок чого зіткнувся з машиною KIA, водій якої загинув в результаті ДТП.

Про це 18 вересня повідомляє пресслужба Головного управління національної поліції Одеської області.

Смертельне ДТП трапилося приблизно о шостій ранку на вулиці Семена Палія в Суворовському районі Одеси. Працівник правоохоронних органів, бувши поза службовими обовʼязками, порушив правила дорожнього руху, що призвело до аварії, внаслідок якої загинув 66-річний водій KIA. Винуватець трагедії міг бути у стані алкогольного спʼяніння.

Нині правоохоронець знаходиться у медичному закладі з травмами голови та грудної клітини. Його первіряють на вміст алкоголю в крові.

На карті Одеси можна побачити, де сталася смертельна аварія.

ДТП відбулася на вулиці Семена Палія
ДТП відбулася на вулиці Семена Палія

Зараз працівники Нацполіції виясняють всі деталі ДТП. Після отримання повного обсягу інформації, її направлять до Державного бюро розслідувань.

Відомості про ДТП уже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.  

Раніше "Телеграф" повідомляв про смертельну аварію 17 вересня у Бучі під Києвом за участі мотоцткліста та легкового автомобіля — водій двоколісного транспорту помер на місці.

Теги:
#ДТП #Аварія #Загинув #Одеса #Нацполіція України
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