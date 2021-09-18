Укр

Второй водитель погиб на месте: 25-летний полицейский устроил страшное ДТП в Одессе (фото и видео)

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Водитель одного из автомобилей погиб Новость обновлена 18 сентября 2021, 14:44
Водитель одного из автомобилей погиб

Виновником трагедии стал полицейский.

В Одессе утром в субботу, 18 сентября, 25-летний работник полиции, находясь вне службы, проехал автомобилем MAZDA на красный свет, в результате чего столкнулся с машиной KIA, водитель которой погиб в результате ДТП.

Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба Главного управления национальной полиции Одесской области.

Смертельное ДТП случилось примерно в шесть утра при повороте с улицы Семена Палия на Крыжановку в Суворовском районе Одессы. Работник правоохранительных органов, будучи вне служебных обязанностей, нарушил правила дорожного движения, что привело к аварии, в результате которой погиб 66-летний водитель KIA. Виновник трагедии мог быть в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас полицейский находится в медицинском учреждении с травмами головы и грудной клетки. Его проверяют на содержание алкоголя в крови.

На карте Одессы можно увидеть, где произошла смертельная авария.

ДТП произошло при повороте с улицы Семена Палия на Крыжановку
ДТП произошло при повороте с улицы Семена Палия на Крыжановку

Сейчас работники Нацполиции выясняют все детали ДТП. После получения полного объема информации, ее направят в Государственное бюро расследований.

Сведения о ДТП уже внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал о смертельной аварии 17 сентября в Буче под Киевом с участием мотоцтклиста и легкового автомобиля — водитель двухколесного транспорта скончался на месте.

Теги:
#ДТП #Авария #Погиб #Одеса #Нацполиция Украины
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