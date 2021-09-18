Мотоцикл разлетелся, а машине хоть бы что: эксклюзивные фото с места смертельного ДТП под Киевом

Авария произошла в темное время суток.

В Буче, что под Киевом мотоциклист не разминулся с легковушкой. В результате водитель двухколесного транспортного средства погиб на месте. ДТП произошло на одном из перекрестков на улице Вокзальная.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий.

Трагедия произошла поздним вечером в пятницу, 17 сентября.

От легковушки оторвался бампер На месте ДТП работают правоохранители ДТП произошло на перекрестке Перед местом ДТП - пешеходный переход

В ДТП погиб водитель мотоцикла Yamaha, его личность уже установили — это парень 1973 года рождения. Согласно информации, Opel выезжал со второстепенной улицы, когда произошло столкновение. Детали мотоцикла были разбросаны по всей дороге, у легковушки от удара оторвался бампер.

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Водитель машины "Опель" утверждает, что при выезде со второстепенной дороги сначала пропустил весь транспорт, а только затем начал поворот налево. Завершить манёвр ему помешало столкновение с мотоциклом. Все обстоятельства аварии и степень вины водителей устанавливает полиция.

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Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Ранее "Телеграф" писал, что на автотрассе из Днепра в Запорожье произошло масштабное ДТП — столкнулись грузовик, микроавтобус, внедорожник, две легковушки и мотоцикл.