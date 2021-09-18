Укр

Мотоцикл разлетелся, а машине хоть бы что: эксклюзивные фото с места смертельного ДТП под Киевом

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
62
Тело увозят с места ДТП Новость обновлена 18 сентября 2021, 07:56
Тело увозят с места ДТП

Авария произошла в темное время суток.

В Буче, что под Киевом мотоциклист не разминулся с легковушкой. В результате водитель двухколесного транспортного средства погиб на месте. ДТП произошло на одном из перекрестков на улице Вокзальная.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий.

Трагедия произошла поздним вечером в пятницу, 17 сентября.

От легковушки оторвался бампер
От легковушки оторвался бампер
На месте ДТП работают правоохранители
На месте ДТП работают правоохранители
ДТП произошло на перекрестке
ДТП произошло на перекрестке
Перед местом ДТП - пешеходный переход
Перед местом ДТП - пешеходный переход

В ДТП погиб водитель мотоцикла Yamaha, его личность уже установили — это парень 1973 года рождения. Согласно информации, Opel выезжал со второстепенной улицы, когда произошло столкновение. Детали мотоцикла были разбросаны по всей дороге, у легковушки от удара оторвался бампер.

У мотоцикла серьезные повреждения
У мотоцикла серьезные повреждения
Водитель мотоцикла погиб на месте
Водитель мотоцикла погиб на месте
Разбитый мотоцикл
Разбитый мотоцикл
Сцена ДТП
Сцена ДТП
На месте ДТП работает полиция
На месте ДТП работает полиция
Кроссовок погибшего в ДТП
Кроссовок погибшего в ДТП

Водитель машины "Опель" утверждает, что при выезде со второстепенной дороги сначала пропустил весь транспорт, а только затем начал поворот налево. Завершить манёвр ему помешало столкновение с мотоциклом. Все обстоятельства аварии и степень вины водителей устанавливает полиция.

Фото с телом 18+ смотрите на нашем канале по ссылке.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Ранее "Телеграф" писал, что на автотрассе из Днепра в Запорожье произошло масштабное ДТП — столкнулись грузовик, микроавтобус, внедорожник, две легковушки и мотоцикл.

Теги:
#ДТП #Киевская область #Буча #Мотоциклист
Аваков возвращается с новым проектом: возьмут ли на борт Гройсмана и Яценюка
Политика
Аваков возвращается с новым проектом: возьмут ли на борт Гройсмана и Яценюка
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Аваков возвращается с новым проектом: возьмут ли на борт Гройсмана и Яценюка
Аваков возвращается с новым проектом: возьмут ли на борт Гройсмана и Яценюка
Дата публикации
Категория
Обмен репликами произошел 17 сентября
Арахамия у Шустера публично намекнул Разумкову на скорую отставку
Дата публикации
Категория
Под санкции попадут все участники выборов на оккупированных территориях
Система контроля за олигархами и новые санкции за Крым: итоги заседания СНБО 17 сентября
Дата публикации
Категория
Обладатель двух фантиков голосует на российских выборах
Триумф идиотизма – Пушилин засветил свое российское гражданство, а "паспорт ДНР" приравнял к фантику
Дата публикации
Категория
Украинцев ждут проблемы с субсидиями в 2022 году
Украинцы могут остаться без субсидий в 2022 году