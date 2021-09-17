На трассе "Днепр-Запорожье" у горящего поля столкнулись 5 авто и мотоцикл (фото и видео)

Ограничение видимости сыграло свою роль в аварии.

Между Днепром и Запорожьем вдоль трассы 17 сентября загорелось поле. Из-за дыма видимость на дороге упала и это стало причиной масштабной аварии.

Про это сообщает Телеграм-канал "Днепр оперативный".

В ДТП попали сразу несколько видов транспортных средств. Большой грузовик, микроавтобус марки "Фольксваген", внедорожник той же марки, два легковых авто "Хюндай" и мотоцикл "Дукати".

Авария произошла на трассе Н-08. Движение затруднено.

Место аварии на карте

Благодаря тому что из-за плохой видимости транспорт ехал медленно, жертв и пострадавших удалось избежать. Участникам ДТП на месте помогают сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и полиция.

Горящее поле и дым над ним видно издалека.

Дымом окутаны оба направления. Место аварии другие водители объезжают по зеленой зоне, разделяющей участки дороги.

Проезжающие водители деляться в соцсетях видео того, что в дыму на трассе ничего не видно. Ехать приходится практически "наощупь".

Ранее "Телеграф" писал про то, что на той же трассе, в Черкасской области сгорел грузовик с прицепом.