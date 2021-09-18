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Мотоцикл розлетівся, а машині хоч би що: ексклюзивні фото з місця смертельної ДТП під Києвом

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Тіло відвезли з місця ДТП Новина оновлена 18 вересня 2021, 07:56
Тіло відвезли з місця ДТП

Аварія сталася в темний час доби.

У Бучі, що під Києвом мотоцикліст не розминувся з легковиком. В результаті водій двоколісного транспортного засобу загинув на місці. ДТП сталася на одному з перехресть на вулиці Вокзальна.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" з місця подій.

Трагедія сталася пізно ввечері в п’ятницю, 17 вересня.

Від легковика відірвався бампер
Від легковика відірвався бампер
На місці ДТП працюють правоохоронці
На місці ДТП працюють правоохоронці
ДТП сталася на перехресті
ДТП сталася на перехресті
Перед місцем ДТП — пішохідний перехід
Перед місцем ДТП — пішохідний перехід

У ДТП загинув водій мотоцикла Yamaha, його особу вже встановили — це хлопець 1973 року народження. Згідно з інформацією, Opel виїжджав з другорядної вулиці, коли сталося зіткнення. Деталі мотоцикла були розкидані по всій дорозі, у легковика від удару відірвався бампер.

У мотоцикла серйозні пошкодження
У мотоцикла серйозні пошкодження
Водій мотоцикла загинув на місці
Водій мотоцикла загинув на місці
розбитий мотоцикл
розбитий мотоцикл
сцена ДТП
сцена ДТП
На місці ДТП працює поліція
На місці ДТП працює поліція
Кросівок загиблого в ДТП
Кросівок загиблого в ДТП

Водій машини "Опель" стверджує, що при виїзді з другорядної дороги спочатку пропустив весь транспорт, а тільки потім почав поворот наліво. Завершити маневр йому завадило зіткнення з мотоциклом. Всі обставини аварії і ступінь провини водіїв встановлює поліція.

Фото з тілом 18+ дивіться на нашому каналі за посиланням.

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"

Раніше "Телеграф" писав, що на автотрасі з Дніпра до Запоріжжя сталася масштабна ДТП — зіткнулися вантажівка, мікроавтобус, позашляховик, два легковики і мотоцикл.

Теги:
#ДТП #Київська область #Буча #Мотоцикліст
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