Мотоцикл розлетівся, а машині хоч би що: ексклюзивні фото з місця смертельної ДТП під Києвом

Аварія сталася в темний час доби.

У Бучі, що під Києвом мотоцикліст не розминувся з легковиком. В результаті водій двоколісного транспортного засобу загинув на місці. ДТП сталася на одному з перехресть на вулиці Вокзальна.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" з місця подій.

Трагедія сталася пізно ввечері в п’ятницю, 17 вересня.

Від легковика відірвався бампер На місці ДТП працюють правоохоронці ДТП сталася на перехресті Перед місцем ДТП — пішохідний перехід

У ДТП загинув водій мотоцикла Yamaha, його особу вже встановили — це хлопець 1973 року народження. Згідно з інформацією, Opel виїжджав з другорядної вулиці, коли сталося зіткнення. Деталі мотоцикла були розкидані по всій дорозі, у легковика від удару відірвався бампер.

У мотоцикла серйозні пошкодження Водій мотоцикла загинув на місці розбитий мотоцикл сцена ДТП На місці ДТП працює поліція Кросівок загиблого в ДТП

Водій машини "Опель" стверджує, що при виїзді з другорядної дороги спочатку пропустив весь транспорт, а тільки потім почав поворот наліво. Завершити маневр йому завадило зіткнення з мотоциклом. Всі обставини аварії і ступінь провини водіїв встановлює поліція.

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Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"

Раніше "Телеграф" писав, що на автотрасі з Дніпра до Запоріжжя сталася масштабна ДТП — зіткнулися вантажівка, мікроавтобус, позашляховик, два легковики і мотоцикл.