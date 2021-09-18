Мотоцикл розлетівся, а машині хоч би що: ексклюзивні фото з місця смертельної ДТП під Києвом
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Аварія сталася в темний час доби.
У Бучі, що під Києвом мотоцикліст не розминувся з легковиком. В результаті водій двоколісного транспортного засобу загинув на місці. ДТП сталася на одному з перехресть на вулиці Вокзальна.
Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" з місця подій.
Трагедія сталася пізно ввечері в п’ятницю, 17 вересня.
У ДТП загинув водій мотоцикла Yamaha, його особу вже встановили — це хлопець 1973 року народження. Згідно з інформацією, Opel виїжджав з другорядної вулиці, коли сталося зіткнення. Деталі мотоцикла були розкидані по всій дорозі, у легковика від удару відірвався бампер.
Водій машини "Опель" стверджує, що при виїзді з другорядної дороги спочатку пропустив весь транспорт, а тільки потім почав поворот наліво. Завершити маневр йому завадило зіткнення з мотоциклом. Всі обставини аварії і ступінь провини водіїв встановлює поліція.
Фото з тілом 18+ дивіться на нашому каналі за посиланням.
Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"
Раніше "Телеграф" писав, що на автотрасі з Дніпра до Запоріжжя сталася масштабна ДТП — зіткнулися вантажівка, мікроавтобус, позашляховик, два легковики і мотоцикл.
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