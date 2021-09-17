На трасі "Дніпро-Запоріжжя" біля палаючого поля зіткнулися 5 авто і мотоцикл (фото і відео)

Обмеження видимості зіграло свою роль в аварії.

Між Дніпром і Запоріжжям уздовж траси 17 вересня загорілося поле. Через дим видимість на дорозі впала і це стало причиною масштабної аварії.

Про це повідомляє телеграм-канал "Дніпро оперативний".

У ДТП потрапили одразу кілька видів транспортних засобів. Велика вантажівка, мікроавтобус марки "Фольксваген", позашляховик тієї ж марки, два легкових авто "Хюндай" і мотоцикл "Дукаті".

Аварія сталася на трасі Н-08. Рух ускладнений.

Місце аварії на мапі

Завдяки тому що через погану видимість транспорт їхав повільно, жертв і постраждалих вдалося уникнути. Учасникам ДТП на місці допомагають співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій і поліція.

Палаюче поле і дим над ним видно здалеку.

Димом оповиті обидва напрямки. Місце аварії інші водії об’їжджають по зеленій зоні, що розділяє ділянки дороги.

Водії деляться в соцмережах відео того, що в диму на трасі нічого не видно. Їхати доводиться практично "на дотик".

Раніше "Телеграф" писав про те, що на тій же трасі, в Черкаській області згоріла вантажівка з причепом.