Глава полиции Чабанов влетел в фуру - момент ДТП попал на видео

ДТП произошло 8 сентября ранним утром на трассе "Киев-Одесса".

В селе Чабаны под Киевом легковушка влетела на перекрёстке в грузовик. За рулем Равона (Ravon) был Виктор Поштаренко, майор полиции и руководитель местного отделения правоохранителей. Роман Синицин, который ранее возглавлял аттестационную комиссию МВД уверен — руководитель полиции сел за руль не трезвым.

Об этом он написал в Facebook, опубликовав видеозапись произошедшей аварии.

В серии постов он отметил, что водителя "отмазывают" из-за его чина, а машина — служебная.

Отметим, что первоначально видео с камер наблюдения "Безпечна Київщина" в общем доступе не было. Пользователь Богдан Гдаль обратился к команде поддержки проекта, где ему сообщили, что видео выкладывать запрещала полиция, мол "тайна следствия".

Полиция Киевской области отрицает факт употребления алкоголя кем-либо из участников ДТП. Виктор Поштаренко, в сводке полиции его имя не называют, находится в крайне тяжелом состоянии. После аварии у него ушиб головного мозга, несколько переломов позвоночника и закрытая черепно-мозговая травма.

Ранее "Телеграф" писал, что ДТП с фурой и мотоциклистом произошло на выезде из Киева.