Укр

На выезде из Киева произошло смертельное ДТП: мотоциклист на большой скорости влетел в фуру (фото)

Автор
Д. Ищенко
Дата публикации
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Автор
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МотоДТП на выезде из Киева Новость обновлена 07 сентября 2021, 23:44
МотоДТП на выезде из Киева

Мотоциклист на большой скорости влетел в разворачивающуюся фуру на выезде из Киева.

Во вторник, 7 сентября, под вечер на Житомирском шоссе недалеко от поворота на Чайку произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста.

Как передает корреспондент "Телеграфа", предварительно — водитель груженной фуры "ДАФ" ехал в рейс и разворачивался на магистрали с тем, чтобы двигаться дальше в направлении Житомира.

Он подъехал к повороту, остановился. Чуть позже два ряда транспорта остановились, пропуская коллегу.

Водитель начал маневр, но вскоре почувствовал удар.

Мотоциклист на большой скорости врезался в фуру
Мотоциклист на большой скорости врезался в фуру
Мотоциклист на большой скорости врезался в фуру
Мотоциклист на большой скорости врезался в фуру
Мотоциклист на большой скорости врезался в фуру
Мотоциклист на большой скорости врезался в фуру
Мотоциклист на большой скорости врезался в фуру
Мотоциклист на большой скорости врезался в фуру
Мотоциклист на большой скорости врезался в фуру
Мотоциклист на большой скорости врезался в фуру
Мотоциклист на большой скорости врезался в фуру
Мотоциклист на большой скорости врезался в фуру
Мотоциклист на большой скорости врезался в фуру
Мотоциклист на большой скорости врезался в фуру
Мотоциклист на большой скорости врезался в фуру
Мотоциклист на большой скорости врезался в фуру
Мотоциклист на большой скорости врезался в фуру
Мотоциклист на большой скорости врезался в фуру
Мотоциклист на большой скорости врезался в фуру
Мотоциклист на большой скорости врезался в фуру
Мотоциклист на большой скорости врезался в фуру /
Мотоциклист на большой скорости врезался в фуру /
Мотоциклист на большой скорости врезался в фуру
Мотоциклист на большой скорости врезался в фуру

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

По его словам, байкер двигался в крайнем правом ряду, ехал очень быстро и он его не видел.

Мотоцикл зарегистрирован в области, погибшему чуть меньше 40 лет.

Итоги смертельного ДТП
Итоги смертельного ДТП
Итоги смертельного ДТП
Итоги смертельного ДТП
Итоги смертельного ДТП
Итоги смертельного ДТП
Итоги смертельного ДТП
Итоги смертельного ДТП

В результате аварии на выезд из Киева образовалась многокилометровая "пробка", тянувшаяся от Святошина.

Как сообщалось, ранее во вторник в Киевской области произошло массовое ДТП: в аварию попали фура, легковушка и два мироавтобуса с пассажирами

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