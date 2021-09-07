На выезде из Киева произошло смертельное ДТП: мотоциклист на большой скорости влетел в фуру (фото)
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Мотоциклист на большой скорости влетел в разворачивающуюся фуру на выезде из Киева.
Во вторник, 7 сентября, под вечер на Житомирском шоссе недалеко от поворота на Чайку произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста.
Как передает корреспондент "Телеграфа", предварительно — водитель груженной фуры "ДАФ" ехал в рейс и разворачивался на магистрали с тем, чтобы двигаться дальше в направлении Житомира.
Он подъехал к повороту, остановился. Чуть позже два ряда транспорта остановились, пропуская коллегу.
Водитель начал маневр, но вскоре почувствовал удар.
Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"
По его словам, байкер двигался в крайнем правом ряду, ехал очень быстро и он его не видел.
Мотоцикл зарегистрирован в области, погибшему чуть меньше 40 лет.
В результате аварии на выезд из Киева образовалась многокилометровая "пробка", тянувшаяся от Святошина.
Как сообщалось, ранее во вторник в Киевской области произошло массовое ДТП: в аварию попали фура, легковушка и два мироавтобуса с пассажирами
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