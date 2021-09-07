На Киевщине - массовое ДТП с фурой, седаном и автобусами, из-за чего копы обращаются к другим водителям (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 131
Правоохранители просят водителей быть более внимательными и учитывать, что движение на трассе Н-08 затруднено
На Киевщине — на 30 км автодороги Н-08 Борисполь-Мариуполь, по направлению к Переяславу — произошло массовое ДТП, из-за которого на трассе образовалась пробка (смотри карту).
Как сообщили патрульные Киевской области, в аварию попали фура, легковушка и два мироавтобуса с пассажирами. Копы говорят, что есть пострадавшие, однако ни о количестве, ни о их состоянии пока не сообщается.
Патрульные предупреждают других водителей, что движение на данном участке затруднено в обоих направлениях. На месте работают следователи, которые восстанавливают ход событий, которые привели к аварии.
Ранее мы сообщали, что в Киеве во вторник утром в ДТП угодил пассажирский микроавтобус из Одессы, который вез пассажиров в столицу. В сети пишут, что водитель мог уснуть за рулем, в результате чего врезался в столб. Однако эту версию еще предстоит проверить правоохранителям.
Также мы писали о том, что в Житомирской области возле села Стрибожа на трассе "Киев-Чоп" на днях произошла трагическая авария пассажирского автобуса Neoplan и автовоза DAF.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-