На Киевщине - массовое ДТП с фурой, седаном и автобусами, из-за чего копы обращаются к другим водителям (фото)

Правоохранители просят водителей быть более внимательными и учитывать, что движение на трассе Н-08 затруднено

На Киевщине — на 30 км автодороги Н-08 Борисполь-Мариуполь, по направлению к Переяславу — произошло массовое ДТП, из-за которого на трассе образовалась пробка (смотри карту).

Место аварии обозначено на карте, в обоих направлениях - пробки

Как сообщили патрульные Киевской области, в аварию попали фура, легковушка и два мироавтобуса с пассажирами. Копы говорят, что есть пострадавшие, однако ни о количестве, ни о их состоянии пока не сообщается.

В аварии разбились автобусы и седан

Патрульные предупреждают других водителей, что движение на данном участке затруднено в обоих направлениях. На месте работают следователи, которые восстанавливают ход событий, которые привели к аварии.

Копы оформляют ДТП с фурой и еще 3 авто, движение затруднено

Ранее мы сообщали, что в Киеве во вторник утром в ДТП угодил пассажирский микроавтобус из Одессы, который вез пассажиров в столицу. В сети пишут, что водитель мог уснуть за рулем, в результате чего врезался в столб. Однако эту версию еще предстоит проверить правоохранителям.

Также мы писали о том, что в Житомирской области возле села Стрибожа на трассе "Киев-Чоп" на днях произошла трагическая авария пассажирского автобуса Neoplan и автовоза DAF.