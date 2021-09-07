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На виїзді з Києва сталося смертельне ДТП: мотоцикліст на великій швидкості влетів у фуру (фото)

Автор
Д. Іщенко
Дата публікації
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Автор
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МотоДТП на виїзді з Києва Новина оновлена 07 вересня 2021, 23:44
МотоДТП на виїзді з Києва

Мотоцикліст на великій швидкості влетів у фуру на виїзді з Києва.

У вівторок, 7 вересня, під вечір на Житомирському шосе недалеко від повороту на Чайку сталося смертельне ДТП за участю мотоцикліста.

Як передає кореспондент "Телеграфа", попередньо — водій фури "ДАФ" їхав в рейс і розвертався на магістралі з тим, щоб рухатися далі в напрямку Житомира.

Він під’їхав до повороту, зупинився. Трохи пізніше два ряди транспорту зупинилися, пропускаючи колегу.

Водій почав маневр, але незабаром відчув удар.

Мотоцикліст на великій швидкості врізався в фуру
Мотоцикліст на великій швидкості врізався в фуру
Мотоцикліст на великій швидкості врізався в фуру
Мотоцикліст на великій швидкості врізався в фуру
Мотоцикліст на великій швидкості врізався в фуру
Мотоцикліст на великій швидкості врізався в фуру
Мотоцикліст на великій швидкості врізався в фуру
Мотоцикліст на великій швидкості врізався в фуру
Мотоцикліст на великій швидкості врізався в фуру
Мотоцикліст на великій швидкості врізався в фуру
Мотоцикліст на великій швидкості врізався в фуру
Мотоцикліст на великій швидкості врізався в фуру
Мотоцикліст на великій швидкості врізався в фуру
Мотоцикліст на великій швидкості врізався в фуру
Мотоцикліст на великій швидкості врізався в фуру
Мотоцикліст на великій швидкості врізався в фуру
Мотоцикліст на великій швидкості врізався в фуру
Мотоцикліст на великій швидкості врізався в фуру
Мотоцикліст на великій швидкості врізався в фуру
Мотоцикліст на великій швидкості врізався в фуру
Мотоцикліст на великій швидкості врізався в фуру /
Мотоцикліст на великій швидкості врізався в фуру /
Мотоцикліст на великій швидкості врізався в фуру
Мотоцикліст на великій швидкості врізався в фуру

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"

За його словами, байкер рухався в крайньому правому ряду, їхав дуже швидко і він його не бачив.

Мотоцикл зареєстрований в області, чоловіку, який загинув, трохи менше 40 років.

Підсумки смертельного ДТП
Підсумки смертельного ДТП
Підсумки смертельного ДТП
Підсумки смертельного ДТП
Підсумки смертельного ДТП
Підсумки смертельного ДТП
Підсумки смертельного ДТП
Підсумки смертельного ДТП

В результаті аварії на виїзд з Києва утворилася багатокілометрова "пробка", що тнулася від Святошина.

Як повідомлялося, раніше у вівторок в Київській області сталося масове ДТП: в аварію потрапили фура, легковик та два міроавтобуса з пасажирами.

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