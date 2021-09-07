На виїзді з Києва сталося смертельне ДТП: мотоцикліст на великій швидкості влетів у фуру (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 31
Мотоцикліст на великій швидкості влетів у фуру на виїзді з Києва.
У вівторок, 7 вересня, під вечір на Житомирському шосе недалеко від повороту на Чайку сталося смертельне ДТП за участю мотоцикліста.
Як передає кореспондент "Телеграфа", попередньо — водій фури "ДАФ" їхав в рейс і розвертався на магістралі з тим, щоб рухатися далі в напрямку Житомира.
Він під’їхав до повороту, зупинився. Трохи пізніше два ряди транспорту зупинилися, пропускаючи колегу.
Водій почав маневр, але незабаром відчув удар.
Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"
За його словами, байкер рухався в крайньому правому ряду, їхав дуже швидко і він його не бачив.
Мотоцикл зареєстрований в області, чоловіку, який загинув, трохи менше 40 років.
В результаті аварії на виїзд з Києва утворилася багатокілометрова "пробка", що тнулася від Святошина.
Як повідомлялося, раніше у вівторок в Київській області сталося масове ДТП: в аварію потрапили фура, легковик та два міроавтобуса з пасажирами.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-