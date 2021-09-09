Глава поліції Чабанов влетів у фуру — момент ДТП потрапив на відео

ДТП сталося 8 вересня рано вранці на трасі "Київ-Одеса".

У селі Чабани під Києвом легковик влетів на перехресті у вантажівку. За кермом Равон (Ravon) був Віктор Поштаренко, майор поліції і керівник місцевого відділення правоохоронців. Роман Синицин, який раніше очолював атестаційну комісію МВС впевнений — керівник поліції сів за кермо не тверезим.

Про це він написав у Facebook, опублікувавши відеозапис аварії, що сталася.

У серії постів він зазначив, що водія "відмазують" через його чину, а машина — службова.

Відзначимо, що спочатку відео з камер спостереження "Безпечна Київщина" в загальному доступі не було. Користувач Богдан Гдаль звернувся до команди підтримки проекту, де йому повідомили, що відео викладати забороняла поліція, мовляв "таємниця слідства".

Поліція Київської області заперечує факт вживання алкоголю будь-ким з учасників ДТП. Віктор Поштаренко, в зведенні поліції його ім’я не називають, знаходиться в украй важкому стані. Після аварії у нього забій головного мозку, кілька переломів хребта і закрита черепно-мозкова травма.

Раніше "Телеграф" писав, що ДТП з фурою і мотоциклістом сталося на виїзді з Києва.