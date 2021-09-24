На Одесчине 17-летний парень устроил ДТП с шестью авто (фото последствий)

В результате аварии никто из людей не пострадал.

В городе Черноморск Одесской области 17-летний парень вечером в четверг, 23 сентября, без разрешения взял у матери авто и въехал в пять припаркованных автомобилей.

Об этом 24 сентября сообщает Главное управление Национальной полиции Одесской области.

Авария с участием шести автомобилей произошла примерно в шесть часов вечера. Столкновение машин случилось на одной из центральных улиц города. Несовершеннолетний не справился с управлением и въехал в припаркованные транспортные средства.

Повредились все шесть автомобилей

В результате ДТП никто из людей не пострадал, однако все шесть машин получили механические повреждения.

Несовершеннолетний не справился с управлением

На место происшествия приехали правоохранители и составили на водителя-нарушителя два административных протокола по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) и ч.2 ст.126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим на это права) КоАП.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 18 сентября в Одессе 24-летний работник полиции устроил смертельное ДТП, в результате которого погиб 66-летний водитель.