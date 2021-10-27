Укр

"Убийца... тебе не скрыться": на предполагаемом доме виновника аварии в Харькове оставили "послания"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Авария в Харькове Новость обновлена 27 октября 2021, 11:00
Авария в Харькове

Большинство из оставленных "месседжей" были нецензурными

После смертельной аварии в Харькове, которую спровоцировал 16-летний "мажор" Николай Харьковский, на доме, где он мог проживать, виновнику ДТП оставили нецензурные надписи.

Соответствующее видео опубликовал местный Telegram-канал ТРУХА.

Сообщается, что в сети пользователи распространили информацию, что 16-летний парень живет в одном из домов на Красношкольной Набережной, а уже сегодня утром на парадном появились нецензурные послания: "Тебе 3,14да!", "П***р мелкий", "Тебе не скрыться", "Сдохни", "Гори в аду", "Тебе не скрыться", "Убийца". 

Загвоздка ситуации в том, что жители этого дома говорят, что такой парень здесь не живет.

К слову, в сети также начали распространять фотографию административного протокола, который якобы писал Николай Харьковский после аварии. В нем также присутствует информация о похожем адресе, однако утверждать об этом наверняка нельзя, поскольку качество фото очень низкое.

Админпротокол после ДТП
Админпротокол после ДТП

Напомним, трагическая авария произошла в Харькове поздно вечером 26 октября на перекрестке Гагарина и Героев Сталинграда. Виновником жуткого ДТП оказался 16-летний "мажор" Николай Харьковский, который неоднократно посылал правоохранителей "на**й", однако прошлое у этого парня еще более шокирующее.

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#ДТП #Харьков #Полиция
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