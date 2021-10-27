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"Вбивця...тобі не втекти": на ймовірному будинку винуватця аварії у Харкові залишили "послання"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Аварія у Харкові Новина оновлена 27 жовтня 2021, 11:00
Аварія у Харкові

Більшість із залишених "меседжів" були нецензурними

Після смертельної аварії у Харкові, яку спровокував 16-річний "мажор" Микола Харківський, на будинку, де він міг мешкати, винуватцю ДТП залишили нецензурні написи.

Відповідне відео опублікував місцевий Telegram-канал ТРУХА.

Повідомляється, що в мережі користувачі поширили інформацію, що 16-річний хлопець мешкає в одному з будинків на Червоношкільній Набережній, а вже сьогодні вранці на парадному з’явилися нецензурні послання: "Тобі 3,14да!", "П***р дрібний", "Тобі не втекти", "Здохни", "Гори в пеклі", "Тобі не втекти", "Вбивця".

Проблема ситуації у тому, що мешканці цього будинку кажуть, що такий хлопець тут не мешкає.

До речі, у мережі також почали розповсюджувати фотографію адміністративного протоколу, який нібито писав Микола Харківський після аварії. У ньому також є інформація про схожу адресу, проте стверджувати про це напевно не можна, оскільки якість фото дуже низька.

Адмінпротокол після ДТП
Адмінпротокол після ДТП

Нагадаємо, трагічна аварія сталася в Харкові пізно ввечері 26 жовтня на перехресті Гагаріна та Героїв Сталінграда. Винуватцем жахливої ДТП виявився 16-річний "мажор" Микола Харківський, який неодноразово посилав правоохоронців "на**й", проте минуле цього хлопця ще більше шокувало.

Теги:
#ДТП #Харків #Поліція
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