Сестра пострадавшего в ДТП на Одесской: "Коля Харьковский велел подруге винить кого-то из пацанов"

Страшная авария в центре Харькова, случившаяся вечером 26 октября, продолжает оставаться в топе новостей

Общественность в ожидании справедливого наказания мажору на Infiniti, возомнившему себя королем дорог, которому позволительно все – от игнорирования правил дорожного движения до покупки индульгенции от наказания. Итог такого поведения на дороге Николая Харьковского – страшное ДТП, гибель 58-летнего водителя "Шевроле" и травмирование трех пострадавших пассажиров своей машины. Один из пострадавших — 20-летний Михаил Баранов.

"Телеграф" пообщался с сестрой Михаила и узнал любопытные подробности резонансного ДТП.

"Мы с мамой сутки не спали, живем в состоянии стресса"

"Брат сейчас в тяжелом состоянии: у него черепно-мозговая травма, контузии, выбита рука в плече, многочисленные гематомы, шок, — перечисляет повреждения, полученные молодым человеком, его сестра Мария К. – Скорее всего будут еще делать операцию. Мы с мамой сутки не спали, живем в состоянии стресса – а как иначе себя чувствовать, когда родная душа находится между небом и землей?".

При этом, по словам девушки, в адрес ее брата от окружающих также льется вона негатива и осуждения.

Мария видела брата ночью, когда его доставили в больницу, и когда оперировали, а после операции еще сама возила на томографию. Была в реанимации и сегодня. От людей просит не проклятий в адрес молодого человека, а молитв, чтобы выжил и выздоровел. Его друг, Валерий, также получил тяжелые травмы.

Ходят слухи, что семья виновника предложила за деньги взять вину на себя кому-то из ребят-пассажиров. Мария поясняет, что, на самом деле, все происходило несколько иначе.

"Нет, на ребят родственники не выходили и денег не предлагали. Просто хотели "купить" девочку малоимущую – подружку Николая. Точнее, даже так: ей в приказном тоне сказали вину кидать на кого-то из пацанов".

И это происходило сразу же после страшной аварии.

"Когда эта девочка Лиза лежала на земле, умирала, Коля ей объяснил, что "ты же хочешь быть моей девушкой? Тогда тебе надо кинуть вину на кого-то из пацанов. И тебе потом оплатят все лечение".

Однако, уверяет собеседница, никакой финансовой помощи от семьи виновника ДТП ни молодой пассажирке, ни товарищам Коли Харьковского, не поступало.

"Девочке помогаем только мы сами и те люди, который подключились к сбору средств, увидев призыв в интернете. Никто с его стороны не выходил на связь из родственников, не спрашивал, нужна ли помощь, как кто себя чувствует. Им все равно!".

"Думаю, что будут пытаться купить свидетелей

Девушка говорит: некие источники знают, что мама Николая Харьковского, которая живет в Австралии и имеет бизнес, пыталась по своим "каналам" занести в прокуратуру "денежку", чтобы сына отмазали от обвинений в аварии.

"Думаю, что будут пытаться купить свидетелей, потому что парень не хочет признавать свою вину и отвечать за содеянное. А люди видели, что ребята валялись, как "мясо" – даже у очевидцев аварии было шоковое состояние. Именно свидетели бросились на помощь пассажирам – девочку вытаскивали, потому что она была пристегнута, а ребята повылетали из машины. Мой брат, падая, еще ударился о металлический рекламный щит…".

Вчера поздним вечером Мария видела молодого лихача и даже попыталась с ним пообщаться, выяснить, почему его родители не примчались в больницу помогать пострадавшим.

"Ну а он ответил, что у него все замнут, порешают, он уедет жить за границу и ему все по*уй!" Это все было при полиции и других людях. Приезжали какие-то его друзья, пытались денежкой что-то заладить, полицию "угостить".

"Все прекрасно впереди видели "красный" светофор"

Михаил Баранов знаком с Николаем Харьковским по молодежной тусовке, познакомились в общей компании, где-то в кальянной, потому что дружили их девушки. Сестра пострадавшего тоже хотела бы знать, пытались ли урезонить водителя, нажимавшего на газ на оживленной магистрали вечернего города.

"Девушка, когда пришла в себя, сказала, что Коля ехал со скоростью 190 км/ч, она кричала, орала в машине от страха, но после столкновения не может вспомнить реакцию мальчиков. Но они тоже были недовольны. И все прекрасно впереди видели "красный" светофор. А он на красный светофор давал газу еще сильнее, чтобы проскочить!" – так о моментах, предшествующих столкновению, говорит харьковчанка.

Мария сокрушается, что и в сбитом Infiniti "Шевроле" погиб не старый еще мужчина – муж, отец, дед, кормилец семьи: "Если открыть интернет и посмотреть все те истории, что связаны с этим Колей, можно сделать вывод о "золотой молодежи", неуправляемой родителями, и на которых нет управы у власти. Он стрелял, оказывается, в кого-то в супермаркете, и еще одна авария у него недавно была, у него куча видео, где видно, как он с нарушениями ездит в 16 лет, без прав!".

Пока что основная мечта и задача у близких Миши Баранова – сделать все, чтобы он с наименьшими потерями встал на ноги после аварии. Сегодня Мария с мамой принесли в больницу два пакета медикаментов. Во сколько это обошлось, девушка даже сказать не может. Тем более, что их семья старается помочь лекарствами и пострадавшей Лизе, родные которой не в состоянии оплатить дорогое лечение и ей всем миром собирают средства.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на предполагаемом доме виновника ДТП неизвестные оставили ему "послания".