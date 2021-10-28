"Мовчи, Коля, мовчи": батько винуватця смертельної ДТП у Харкові на суді відзначився однозначним жестом (відео)

Винуватець ДТП жодних подробиць аварії не озвучував, а його адвокат виправдала це поганим самопочуттям

У Харкові під час засідання суду у справі про смертельну ДТП на проспекті Гагаріна, яку влаштував 16-річний "мажор" Коля Харківський, його батько Михайло відзначився однозначним жестом.

Про це свідчить відповідне відео із зали суду, яке опублікував Telegram-канал "Харків 1654".

На кадрах, ще на самому початку засідання Михайло Харківський, перед тим як сісти, дочекався поки що Микола на нього подивиться, а потім показав йому жест — вертикально приклав вказівний палець до губ. Можна припустити, що батько винуватця ДТП тим самим порадив йому мовчати, або не казати нічого зайвого.

Користувачі мережі в коментарях до відео жест батька також сприйняли як заклик до мовчання і додали, що Михайла Харківського після цього необхідно відправити на лаву підсудних.

До речі, на засіданні суду Микола Харківський заявив, що він не хотів нічого поганого і йому шкода, що трапилася така трагедія. А його адвокат повідомила кореспонденту "Телеграфа", що підозрюваний не може говорити про деталі ДТП, посилаючись на погане самопочуття.

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Нагадаємо, рішенням суду 16-річного хлопця відправили на 60 діб до СІЗО за підозрою у скоєнні смертельної ДТП на проспекті Гагаріна.

Також ми писали, що харківському лихачу можуть додати ще кілька років ув’язнення у справі про розстріл людей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, внаслідок аварії водій Chevrolet, у якому 16-річний хлопець влетів на Infiniti, загинув на місці. Винуватця ДТП із пасажирами відвезла "швидка". Наразі в реанімації перебуває троє людей, тоді як Микола Харківський відбувся незначним розсіченням на голові.