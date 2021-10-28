Рус

"Мовчи, Коля, мовчи": батько винуватця смертельної ДТП у Харкові на суді відзначився однозначним жестом (відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
264
Миколу Харківського заарештували на два місяці Новина оновлена 28 жовтня 2021, 15:13
Миколу Харківського заарештували на два місяці

Винуватець ДТП жодних подробиць аварії не озвучував, а його адвокат виправдала це поганим самопочуттям

У Харкові під час засідання суду у справі про смертельну ДТП на проспекті Гагаріна, яку влаштував 16-річний "мажор" Коля Харківський, його батько Михайло відзначився однозначним жестом.

Про це свідчить відповідне відео із зали суду, яке опублікував Telegram-канал "Харків 1654".

На кадрах, ще на самому початку засідання Михайло Харківський, перед тим як сісти, дочекався поки що Микола на нього подивиться, а потім показав йому жест — вертикально приклав вказівний палець до губ. Можна припустити, що батько винуватця ДТП тим самим порадив йому мовчати, або не казати нічого зайвого.

Користувачі мережі в коментарях до відео жест батька також сприйняли як заклик до мовчання і додали, що Михайла Харківського після цього необхідно відправити на лаву підсудних.

До речі, на засіданні суду Микола Харківський заявив, що він не хотів нічого поганого і йому шкода, що трапилася така трагедія. А його адвокат повідомила кореспонденту "Телеграфа", що підозрюваний не може говорити про деталі ДТП, посилаючись на погане самопочуття.

Нагадаємо, рішенням суду 16-річного хлопця відправили на 60 діб до СІЗО за підозрою у скоєнні смертельної ДТП на проспекті Гагаріна.

Також ми писали, що харківському лихачу можуть додати ще кілька років ув’язнення у справі про розстріл людей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, внаслідок аварії водій Chevrolet, у якому 16-річний хлопець влетів на Infiniti, загинув на місці. Винуватця ДТП із пасажирами відвезла "швидка". Наразі в реанімації перебуває троє людей, тоді як Микола Харківський відбувся незначним розсіченням на голові.

Теги:
#ДТП #Харків #Суд #Арешт
Локдаун в Україні
Україна
Якщо завтра локдаун: чи перейде Україна повністю в червону зону
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Локдаун в Україні
Якщо завтра локдаун: чи перейде Україна повністю в червону зону
Дата публікації
Категорія
На місці знаходилося багато поліцейських
У Харкові обрали запобіжний захід підлітку, який влаштував смертельну ДТП: фото, відео
Дата публікації
Категорія
Коронавірус в Україні.
В Україні черговий антирекорд із захворюваності на COVID-19 і більше 550 померлих за добу
Дата публікації
Категорія
Майже 15% українських пенсіонерів отримують за місяць менше 2000 гривень
Мізерну пенсію отримує кожен шостий українець: подробиці
Дата публікації
Категорія
Тіло пролежало посеред тротуару кілька годин
На очах у дружини: у Сумах застрелили представника "Правого сектору" (фото)