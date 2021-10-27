Винуватцем аварії у Харкові хочуть виставити потерпілого – йому запропонували винагороду

Затриманий Микола Харківський не мав водійських прав.

Одному з пасажирів Infinity, які постраждали в ДТП на Гагаріна у Харкові, пропонують гроші за те, щоб він взяв провину на себе.

Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "ХС".

За їхніми даними, йдеться про Валерія. Такою інформацією з пабликом поділилася сестра одного із постраждалих.

Валерій зараз перебуває в реанімації з іншими постраждалими з того ж автомобіля. Раніше "Телеграф" повідомляв, що батько затриманого Миколи Харківського висував версію, що за кермом міг перебувати не його син.

Поліція повідомила, що у 16-річного молодика, якого називають винуватцем аварії, не тільки немає водійських прав, а й уже були раніше проблеми із законом і судимість.

Нагадаємо, 26 жовтня на перетині великих міських автомагістралей у Харкові Infinity під керуванням підлітка врізалася в Chevrolet, водій якого помер на місці аварії.

Удар був такої сили, що деталі авто розмітало дорогою, зачепивши інші автомобілі.

Сторінку Миколи Харківського у соцмережах змінили після ДТП.

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В аварії постраждала і його дівчина — вона збирає на лікування через Інстаграм. Дівчина повідомила про серйозні травми — роздроблену кістку та пошкодження внутрішніх органів. Їй уже зробили одну операцію.