Видатні українські бізнесмени заступилися за постраждалих у харківській аварії

Потерпілим сплатять послуги адвоката та забезпечать публічність процесу над гонщиком-підлітком

Постраждалі у смертельній автокатастрофі, що сталася у Харкові 26 жовтня, заручилися підтримкою групи відомих українських бізнесменів та медійних осіб. Серед іншого їм забезпечать гідний адвокатський супровід у суді.

Про це на особистій сторінці у Facebook розповів засновник Харківського міського благодійного фонду імені себе, бізнесмен Юрій Сапронов.

В чому справа?

За його бізнесменом, він і кілька його друзів зустрілися з дітьми загиблого в ДТП Ігоря Носова, щоб дізнатися, чого вони зараз потребують. За підсумками зустрічі, один із потерпілих вирішив заручитися юридичною підтримкою відомого українського адвоката Ігоря Черняка.

"Ми, решта членів групи, чекаємо на розпорядження, за що і де потрібно платити (експертизи, техніка, технічна підтримка, охоронна — будь-яка). Бюджет не обмежений", — наголосив Юрій Сапронов у своїй публікації.

Юрій Сапронов

Також він закликав усіх небайдужих до того, що сталося на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської, підтримати постраждалих хоч фінансово, хоч із допомогою розголосу.

Хто вирішив підтримати постраждалих?

Команда Сапронова досить чисельна, при цьому люди — не лише вихідці з Харківщини. Є чимало представників інших регіонів, які, за їхніми словами, оголосили ймовірному винуватцю ДТП Миколі Харківському "принциповий бій за справедливість".

Загалом Юрій Сапронов, окрім адвоката Ігоря Черняка, відзначив ще вісьмох людей, які готові підтримувати потерпілих. До списку увійшли:

Гарік Корогодський — український та ізраїльський бізнесмен, відомий меценат, співвласник фітнес-центру "Акваріум" та ТРЦ "Dream Town" у Києві;

— український та ізраїльський бізнесмен, відомий меценат, співвласник фітнес-центру "Акваріум" та ТРЦ "Dream Town" у Києві; Олександр Давтян — український мільйонер, відомий бізнесмен і політик, свого часу радник глави Адміністрації президента, був депутатом і облради, і міськради у Харкові, має власний БФ "Заповіт";

— український мільйонер, відомий бізнесмен і політик, свого часу радник глави Адміністрації президента, був депутатом і облради, і міськради у Харкові, має власний БФ "Заповіт"; Валерій Дема – відомий бізнесмен в агросфері, член ради директорів AgroGeneration, віце-президент компанії SigmaBleyzer;

– відомий бізнесмен в агросфері, член ради директорів AgroGeneration, віце-президент компанії SigmaBleyzer; Володимир Скоробагач – депутат Харківської обласної ради;

– депутат Харківської обласної ради; Масі Найєм — відомий адвокат, засновник юркомпанії "Міллер", громадський діяч;

— відомий адвокат, засновник юркомпанії "Міллер", громадський діяч; Ігор Когут — бізнесмен, ім’я якого пов’язують із відомою в Харкові компанією "Фінекс-Капітал";

— бізнесмен, ім’я якого пов’язують із відомою в Харкові компанією "Фінекс-Капітал"; Сергій Хорошайлов — колишній голова правління ДАК "Хліб України", екс-партнер Арсена Авакова у нафтогазовому бізнесі;

— колишній голова правління ДАК "Хліб України", екс-партнер Арсена Авакова у нафтогазовому бізнесі; Юрій Губанков – відомий бізнесмен із Одещини, президент Асоціації стивідорів ОМТП.

Всі ці люди пообіцяли, що будь-які спроби тиску на постраждалих з боку Миколи Харківського та його родини будуть тут же публічно оприлюднені.

"Завдання — максимальний термін недоумку-гонщику, максимальна компенсація для дітей та сім’ї Ігоря Носову", — зазначив Юрія Сапронов.

Також він додав, що в суді добиватимуться відповідальності не тільки для підлітка, який вчинив ДТП, але і його батьків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, кого Микола Харківський встиг звинуватити в автокатастрофі, при цьому визнавши, що був за кермом сам.