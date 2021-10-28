"Я гальмую, а воно не гальмує": Коля Харківський знайшов винних у страшній аварії у Харкові (відео)

За словами 16-річного Колі, у автомобіля перед аварією відмовили гальма

Ймовірний винуватець смертельної ДТП у Харкові Микола Харківський, якого суд відправив за ґрати на два місяці без права на заставу, на засіданні відмовився від коментарів щодо аварії, однак на камеру зізнався журналістам, що за кермом Infiniti був саме він.

Про це йдеться у сюжеті "Вікна — новини".

Так, журналістка телеканалу СТБ під час перерви підійшла до Миколи за коментарем і на камеру крім вибачень прозвучало також зізнання, що за кермом був він і нібито намагався гальмувати, однак у автомобіля відмовили гальма.

Знайшлися у Миколи і винні у цій поломці. За його словами, співробітники СТО нібито знали про таку несправність автомобіля його матері.

"Прошу вибачення. І те, що кажуть, машина цілком справна була — ні, там були погані гальма, і це знали на сервісі… Не памʼятаю, яка швидкість була… Ну, на відео видно навіть по камерах, що я гальмую, а воно не гальмує", — сказав Микола.

Харківський зазначив, що на відео, яке знімали його друзі, видно, що він почав гальмувати. До слова, голос за кадром на цьому відео каже: "зараз скажу, коли двісті буде". Після цього підліток був змушений трохи зменшити швидкість, що удостоїлося невтішного коментаря: "С*ка, світлофор!", а вже за мить після цього Infiniti на швидкості влетіло в Chevrolet, яке від удару розірвало навпіл.

На відео присутня нецензурна лексика!

Варто зазначити, що адвокат 16-річного хлопця після засідання суду заявила, що він не пам’ятає подробиць ДТП, адже після аварії був у шоковому стані і не міг нічого розповісти. Крім того, захисниця ймовірного винуватця ДТП зазначила, що автомобіль з СТО забирав не Коля, а його повнолітній приятель.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 16-річного "мажора" намагаються відмазати від смертельної ДТП і видаляють увесь можливий компромат.