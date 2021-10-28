"Я торможу, а оно не тормозит": Коля Харьковский нашел виноватых в страшной аварии в Харькове (видео)

По словам 16-летнего Коли, у автомобиля перед аварией отказали тормоза

Вероятный виновник смертельного ДТП в Харькове Николай Харьковский, которого суд отправил за решетку на два месяца без права на залог, на заседании отказался от комментариев по аварии, однако на камеру признался журналистам, что за рулем Infiniti был именно он.

Об этом говорится в сюжете "Окна — новости".

Так, журналистка телеканала СТБ во время перерыва подошла к Николаю за комментарием и на камеру помимо прощения прозвучало также признание, что за рулем был он и якобы пытался тормозить, однако у автомобиля отказали тормоза.

Нашлись у Николая и виновные в этой поломке. По его словам, сотрудники СТО якобы знали о такой неисправности автомобиля его матери.

"Прошу прощения. И то, что говорят, машина вполне исправна была — нет, там были плохие тормоза, и это знали на сервисе... Не помню, какая скорость была... Ну, на видео видно даже по камерам, что я торможу, а оно не тормозит", — сказал Николай.

Харьковский отметил, что на видео, которое снимали его друзья, видно, что он начал тормозить. К слову, голос за кадром на этом видео говорит: "Сейчас скажу, когда двести будет". После этого подросток был вынужден немного сбавить скорость, что удостоилось нелестного комментария: "С*ка, светофор!", а уже через мгновение после этого Infiniti на скорости влетело в Chevrolet, которое от удара разорвало пополам.

На видео присутствует нецензурная лексика!

Стоит отметить, что адвокат 16-летнего парня после заседания суда заявила, что он не помнит подробности ДТП, ведь после аварии находился в шоковом состоянии и не мог ничего рассказать. Кроме того, защитница предполагаемого виновника ДТП отметила, что автомобиль из СТО забирал не Коля, а его совершеннолетний приятель.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 16-летнего "мажора" пытаются отмазать от смертельного ДТП и удаляют весь возможный компромат.