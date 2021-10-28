"Машину забрал не Коля": стало известно, как элитный кроссовер попал к подростку

Подавать апелляцию на заключение Харьковского в СИЗО адвокат не станет

Невзирая на то, что адвокат Николая Харьковского Инна Данилова заявила о его плохом самочувствии и просила для него меру пресечения в виде домашнего ареста, оспаривать решение суда о 60 сутках в СИЗО она не станет.

Об этом передает корреспондент "Телеграфа".

По словам Даниловой, скорее всего они не будут подавать апелляцию. Она также опровергла тот факт, что Харьковский не сотрудничает со следствием.

"Я бы могла вести процесс немного по-другому, подавать ходатайства — вы прекрасно знаете, как долго могут длиться судебные процессы. Мы всячески содействуем следствию в установлении истинных причин, сегодняшнее заседание это только показало", — говорит Данилова.

Адвокат говорит, что "Инфинити" принадлежит маме Николая, которая уехала за границу, однако дома была вторая пара ключей. Машина, продолжает Данилова, не была новой, ее забрали из СТО, но не Коля, а его совершеннолетний приятель, которого пока не могут разыскать. Таким образом кроссовер и попал к подростку в тот день.

Напомним, инцидент с Харьковским случился 26 октября около 20:45 на пересечении Гагарина и Героев Сталинграда. Поток машин только начал ехать через перекресток на "зеленый" сигнал светофора, когда в него на огромной скорости влетел Infiniti. Он протаранил бок Chevrolet со стороны водителя, вследствие чего автомобили разлетелись в стороны на десятки метров.

Водитель Chevrolet погиб на месте, в то время как водитель Infiniti с пассажирами был госпитализирован. Сейчас в реанимации находится три человека.

Напомним, в сеть слили видео с телефонов друзей Николая Харьковского, которое они снимали, катаясь ночным Харьковом перед автокатастрофой.