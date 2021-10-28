"Машину забрав не Коля": стало відомо, як елітний кросовер потрапив до підлітка

Подавати апеляцію на рішення суду щодо Харківського в СІЗО адвокат не стане

Незважаючи на те, що адвокат Миколи Харківського Інна Данилова заявила про його погане самопочуття і просила для нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, оскаржувати рішення суду вона не стане.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа".

За словами Данилової, швидше за все вони не подаватимуть апеляцію. Вона також спростувала той факт, що Харківський не співпрацює із слідчими.

"Я могла б вести процес трохи по-іншому, подавати клопотання — ви чудово знаєте, як довго можуть тривати судові процеси. Ми всіляко сприяємо слідству у встановленні справжніх причин, сьогоднішнє засідання це лише показало", — каже Данилова.

Адвокат каже, що "Інфініті" належить мамі Миколи, яка поїхала за кордон, проте вдома була друга пара ключів. Машина, продовжує Данилова, не була новою, її забрали з СТО, але не Коля, а його повнолітній приятель, якого поки що не можуть знайти. Таким чином кросовер і потрапив до підлітка того дня.

Нагадаємо, інцидент із Харківським трапився 26 жовтня близько 20:45 на перетині Гагаріна та Героїв Сталінграда. Потік машин тільки-но почав їхати через перехрестя на "зелений" сигнал світлофора, коли в нього на величезній швидкості влетів Infiniti. Він протаранив бік Chevrolet з боку водія, внаслідок чого автомобілі розлетілися на десятки метрів.

Водій Chevrolet загинув на місці, в той час як водія Infiniti з пасажирами було госпіталізовано. Зараз у реанімації перебуває троє людей.

Нагадаємо, у мережу злили відео з телефонів друзів Миколи Харківського, яке вони знімали, катаючись нічним Харковом перед автокатастрофою.