Видные украинские бизнесмены заступились за пострадавших в нашумевшей харьковской аварии

Пострадавшим оплатят услуги адвоката и обеспечат публичность процесса над гонщиком-подростком

Пострадавшие в смертельной автокатастрофе, что произошла в Харькове 26 октября, заручились поддержкой группы известных украинских бизнесменов и медийных личностей. Среди прочего — им обеспечат достойное адвокатское сопровождение в суде.

Об этом на личной странице в Facebook рассказал основатель Харьковского городского благотворительного фонда имени себя, бизнесмен Юрий Сапронов.

В чем дело?

По его бизнесмена, он и его несколько друзей встретились с детьми погибшего в ДТП Игоря Носова, чтобы узнать, в чем они сейчас нуждаются. По итогам встречи, один из пострадавших решил заручиться юридической поддержкой известного украинского адвоката Игоря Черняка.

"Мы, остальные члены группы, ждем распоряжений, за что и где нужно платить (экспертизы, техника, техническая поддержка, охранная — любая). Бюджет не ограничен", — подчеркнул Юрий Сапронов в своей публикации.

Юрий Сапронов

Также он призвал всех неравнодушных к случившемуся на перекрестке улиц Гагарина и Одесской поддержать пострадавших хоть финансово, хоть с помощью огласки.

Кто решил поддержать пострадавших?

"Команда Сапронова" достаточно численная, при этом люди — не только выходцы из Харьковщины. Есть немало представителей других регионов, которые, по их словам, объявили вероятному виновнику ДТП Николаю Харьковскому "принципиальный бой за справедливость".

Всего Юрий Сапронов, кроме адвоката Игоря Черняка, отметил еще восьмерых человек, которые готовы поддерживать потерпевших. В список вошли:

Гарик Корогодский — украинский и израильский бизнесмен, известный меценат, совладелец фитнес-центра "Аквариум" и ТРЦ "Dream Town" в Киеве;

— украинский и израильский бизнесмен, известный меценат, совладелец фитнес-центра "Аквариум" и ТРЦ "Dream Town" в Киеве; Александр Давтян — украинский миллионер, известный бизнесмен и политик, в свое время советник главы Администрации президента, был депутатом и облсовета, и горсовета в Харькове, имеет собственный БФ "Заповит";

— украинский миллионер, известный бизнесмен и политик, в свое время советник главы Администрации президента, был депутатом и облсовета, и горсовета в Харькове, имеет собственный БФ "Заповит"; Валерий Дема — известный бизнесмен в агросфере, член совета директоров AgroGeneration, вице-президент компании SigmaBleyzer;

— известный бизнесмен в агросфере, член совета директоров AgroGeneration, вице-президент компании SigmaBleyzer; Владимир Скоробагач — депутат Харьковского областного совета;

— депутат Харьковского областного совета; Маси Найем — известный адвокат, учредитель юркомпании "Миллер", общественник;

— известный адвокат, учредитель юркомпании "Миллер", общественник; Игорь Когут — бизнесмен, чье имя связывают с известной в Харькове компанией "Финэкс-Капитал";

— бизнесмен, чье имя связывают с известной в Харькове компанией "Финэкс-Капитал"; Сергей Хорошайлов — бывший глава правления ГАК "Хлеб Украины", экс-партнер Арсена Авакова в нефтегазовом бизнесе;

— бывший глава правления ГАК "Хлеб Украины", экс-партнер Арсена Авакова в нефтегазовом бизнесе; Юрий Губанков — известный бизнесмен из Одещины, президент Ассоциации стивидоров ОМТП.

Все эти люди пообещали, что любые попытки давления на пострадавших со стороны Николая Харьковского и его семьи будут тут же публично обнародованы.

"Задача — максимальный срок недоумку-гонщику, максимальная компенсация для детей и семьи Игоря Носову", — отметил Юрия Сапронов.

Также он добавил, что в суде будут добиваться ответственности не только для совершившего ДТП подростка, но и его родителей.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, кого Николай Харьковский успел обвинить в случившейся автокатастрофе, при этом признав, что был за рулем сам.