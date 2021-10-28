Угрожают из-за показаний: девушку харьковского "мажора" взяли под охрану

Рядом с пострадавшей круглые сутки будет находится кто-то из активистов

Елизавета Дусик, одна из пассажирок Infiniti, устроившей смертельное ДТП в Харькове 26 октября, начала получать угрозы физической расправы от неизвестных людей.

Об этом сообщает издание "NewsRoom Kharkiv".

16-летняя Лиза находится в сознании практически с самого начала пребывания в больнице. Ей сделали непростую операцию на животе, сейчас она готовится к еще одному хирургическому вмешательству — в этот раз на ноге.

Девушку взяли под охрану активисты

Сестра еще одного из пострадавших пассажиров Infiniti, за рулем которой был скандально известный Коля Харьковский, утверждала, что Лизу Дусик якобы пытались подговорить свалить вину за аварию на кого-то другого, кроме Николая.

Впрочем, девушка якобы отказалась лгать. Именно поэтому ей начали поступать различные угрозы насчет расправы — а она пока является единственным живым и находящимся в сознании пассажиром машины (кроме самого Харьковского).

Сообщается, что парни из общественной организации "Хантерс Харьков", а также представители "Нацкорпуса" взялись охранять палату Лизы, которую планируют перевести из отделения скорой и неотложной помощи в травматологию. Активисты утверждают, что обеспечат девочку круглосуточной защитой — дабы виновник аварии мог понести честное наказание.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жизни Николая Харьковского до и после резонансного ДТП.