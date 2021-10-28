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Погрожують через свідчення: дівчину харківського "мажору" взяли під охорону

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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16-річну Лізу збираються перевести у відділення травматології Новина оновлена 28 жовтня 2021, 14:37
16-річну Лізу збираються перевести у відділення травматології

Поруч із постраждалою цілодобово перебуватиме хтось із активістів

Єлизаветі Дусік, одна із пасажирок Infiniti, що спричинила смертельну ДТП у Харкові 26 жовтня, почали погрожувати фізичною розправою невідомі люди.

Про це повідомляє видання "NewsRoom Kharkiv"

16-річна Ліза перебуває у свідомості практично від початку перебування в лікарні. Їй зробили непросту операцію на животі, зараз вона готується до ще одного хірургічного втручання – цього разу на нозі.

Дівчину взяли під охорону активісти
Дівчину взяли під охорону активісти

Сестра ще одного із постраждалих пасажирів Infiniti, за кермом якого був скандально відомий Коля Харківський, стверджувала, що Лізу Дусік нібито намагалися намовити звалити провину за аварію на когось іншого, крім Миколи.

Втім, дівчина наче як відмовилася брехати. Саме тому їй почали надходити різні загрози щодо розправи — а вона поки що є єдиним живим пасажиром машини, який перебуває у свідомості (крім самого Харківського).

Повідомляється, що хлопці із громадської організації "Хантерс Харків", а також представники "Нацкорпусу" взялися охороняти палату Лізи, яку планують перевести з відділення швидкої та невідкладної допомоги до травматології. Активісти стверджують, що забезпечать дівчинку цілодобовим захистом, щоб винуватець аварії міг понести чесне покарання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про життя Миколи Харківського до та після резонансної ДТП.

Теги:
#ДТП #Харків #Лікарня
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