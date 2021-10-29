"Потерпілі вимагатимуть максимальне покарання": адвокат доньки загиблого у ДТП із Колею Харківським

Сторона постраждалих має намір подати цивільні позови щодо компенсації моральної шкоди.

Родичі 58-річного Ігоря Носова, який загинув у ДТП у Харкові 26 жовтня на перетині Одеської та Гагаріна, мають намір просити максимальне покарання для підозрюваного 16-річного Миколи Харківського. Про це "Телеграфу" сказав адвокат потерпілої Анастасії Носової Ігор Черняк.

За словами юриста, історія, що відбулася, настільки жахлива у своїй показовості, що не залишила байдужими дуже багатьох людей. Як відомо, фінансову та юридичну підтримку дітям загиблого – Артему та Анастасії Носовим – запропонували одразу кілька бізнесменів, і не лише харківських.

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"Абсолютно необхідне не лише притягнення до відповідальності, а й недопущення подібних випадків у майбутньому. І сама фігура, і попередня поведінка, те, що побачили люди у соціальних мережах, зачепило, я думаю, кожного", — зазначає Черняк.

Адвокат пояснює, що розголос у подібних випадках – необхідна умова.

"Якби був резонанс щодо попереднього злочину, який був скоєний і за яким Микола був визнаний винним (йдеться про те, як Микола Харківський відкрив стрілянину в супермаркеті два роки тому, за що отримав умовний термін. – Авт.) , то, можливо, ми би зараз не отримали таких наслідків", — сказав юрист.

Що вимагають потерпілі у справі про ДТП із Харківським

З огляду на те, що Микола Харківський ще неповнолітній, до відповідальності можуть притягнути його батьків. До речі, тато хлопця був на першому засіданні, де обирався запобіжний захід, а от мама ще не в Харкові. Адвокат обвинуваченого Інна Данилова каже, що вона перебуває у Німеччині, але незабаром приїде.

"Є всі підстави говорити, що з боку батьків є ознаки складу злочину, передбаченого статтею 166 Кримінального кодексу України – щодо неналежного виконання своїх батьківських обов’язків, що й спричинило подібні наслідки", — заявив Черняк.

Додамо, що стаття про злісне невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною передбачає обмеження або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років для батьків.

Як розповів адвокат, сторона постраждалих вимагатиме призначити винному максимально можливе з тих покарань, яке передбачено Кримінальним кодексом за інкримінованою статтею. Нагадаємо, що Харківському повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 ККУ). Тобто максимальна санкція за цією статтею – вісім років позбавлення волі.

Також Черняк додав, що будуть подані цивільні позови щодо компенсації.

Варто додати, що "умовка", що є у Харківського, може стати обтяжливою у справі про ДТП на Одеській. Крім того, є ймовірність, про що раніше заявляли в облпрокуратурі, що умовний термін повністю або частково може бути доданий до строку цього злочину.

Додамо, що жодних погроз потерпілі не отримували. Водночас, дітям загиблого в аварії не було запропоновано жодної допомоги з боку обвинуваченого.

"На сьогоднішній день жодного контакту не було з їхнього боку взагалі", — каже Черняк.

Чинник віку Миколи, згідно із законом, може бути пом’якшувальною обставиною. Але сторона потерпілих проситиме враховувати всі обставини, що передують аварії.

На думку адвоката, слідство вже має всі докази, що саме Микола перебував за кермом. Говорити про несправність машини, вважає Черняк, підстав немає. У будь-якому випадку буде проведено відповідну експертизу, яка підтвердить технічний стан автомобіля.

"Виходячи з того, що ми бачили, це не було одноразовою дією. Ті відео, які з’явилися в соціальних мережах, підтверджують: таким чином людина розважалася. Тобто ми не можемо говорити про те, що він розігнався і не зміг зупинитися", — каже правозахисник.

Читайте також: Категорія Харків Чи Сяде Коля Харківський? П’ять висновків після першого засідання суду щодо аварії у Харкові "Телеграф" стежить за справою про ДТП на Одеській та побував на першому засіданні, де обирали запобіжний захід Миколі Харківському

Як пояснив юрист, зараз відбувається досудове розслідування, після цього справу передадуть до суду та розпочнеться розгляд. Терміни досудового розслідування залежать зокрема від поведінки підозрюваного Миколи, тобто того, чи буде захист заперечувати, подавати клопотання чи обвинувачений визнає провину.

"Позиція потерпілих у тому, що слідство має бути проведене в адекватні терміни, але при цьому має бути повним і відповідати закону. Все, що є, необхідно встановити, підтвердити, довести, провести всі експертизи... Зайвий поспіх у слідчих діях може привести до того, що якісь докази суд потім може не ухвалити, що може дозволити не довести провину та особа не понесе відповідальності", — розповів Черняк.

Додамо, що похорон Ігоря Носова, який опинився на дорозі того фатального вечора, відбувся в п’ятницю, 29 жовтня.

Загиблий в аварії Ігор Носов. Фото: Інстаграм його доньки Анастасії

Як повідомляв "Телеграф", у четвер, 28 жовтня, відбулося перше засідання про ДТП у Харкові. Микола Харківський перебуватиме у СІЗО найближчі 60 діб. Внесення застави судом не передбачено.