"Потерпевшие будут требовать максимальное наказание": адвокат дочки погибшего в ДТП с Колей Харьковским

Сторона пострадавших намерена подать гражданские иски о компенсации морального ущерба

Родственники 58-летнего Игоря Носова, погибшего в ДТП в Харькове 26 октября на пересечении Одесской и Гагарина, намерены просить максимальное наказание для подозреваемого 16-летнего Николая Харьковского. Об этом "Телеграфу" сказал адвокат потерпевшей Анастасии Носовой Игорь Черняк.

По словам юриста, произошедшая история настолько ужасна в своей показательности, что не оставила равнодушными очень многих людей. Как известно, финансовую и юридическую поддержку детям погибшего – Артему и Анастасии Носовым – предложили сразу несколько бизнесменов, и не только харьковских.

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"Абсолютно необходимо не только привлечение к ответственности, но и недопущение подобных случаев в будущем. И сама фигура, и предыдущее поведение, то, что увидели люди в социальных сетях, зацепило, я думаю, каждого", — отмечает Черняк.

Адвокат поясняет, что огласка в подобных случаях – необходимое условие.

"Если бы был резонанс по предыдущему преступлению , которое было совершено и по которому Николай был признан виновным (речь идет о том, как Николай Харьковский открыл стрельбу в супермаркете два года назад, за что получил условный срок. – Авт.), то, возможно, мы бы сейчас не получили таких последствий", — сказал юрист.

Что требуют потерпевшие по делу о ДТП с Харьковским

Учитывая, что Николай Харьковский еще несовершеннолетний, к ответственности могут привлечь и его родителей. К слову, папа парня был на первом заседании, где избиралась мера пресечения, а вот мама еще не в Харькове. Адвокат обвиняемого Инна Данилова говорит, что она находится в Германии, но скоро приедет.

"Есть все основания говорить, что со стороны родителей есть признаки состава преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Украины – в части ненадлежащего выполнения своих родительских обязанностей, что и повлекло подобного рода последствия", — заявил Черняк.

Добавим, что статья о злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком предусматривает ограничение или лишение свободы на срок от двух до пяти лет для родителей.

Как рассказал адвокат, сторона пострадавших будет требовать назначить виновному максимально возможное из тех наказаний, которое предусмотрено Уголовным кодексом по инкриминируемой ему статье. Напомним, что Харьковскому сообщено о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УКУ). То есть максимальная санкция по этой статье – восемь лет лишения свободы.

Также Черняк добавил, что будут поданы гражданские иски о компенсации.

Стоит добавить, что "условка", имеющаяся у Харьковского, может стать отягчающим в деле о ДТП на Одесской. Кроме того, есть вероятность, о чем ранее заявляли в облпрокуратуре, что условный срок полностью или частично может быть добавлен к сроку по этому преступлению.

Добавим, что каких-либо угроз потерпевшие не получали. Вместе с тем, детям погибшего в аварии не было предложено какой-либо помощи со стороны обвиняемого.

"На сегодняшний день никакого контакта не было с их стороны вообще", — говорит Черняк.

Фактор возраста Николая, согласно закону, может служить смягчающим обстоятельством. Но сторона потерпевших будет просить учитывать все обстоятельства, предшествующие аварии.

По мнению адвоката, у следствия уже есть все доказательства, что именно Николай находился за рулем. Говорить о неисправности машины, считает Черняк, оснований нет. В любом случае будет проведена соответствующая экспертиза, которая подтвердит техническое состояние автомобиля.

"Исходя из того, что мы видели, это не было единоразовым действием. Те видео, которые появились в социальных сетях, подтверждают: таким образом человек развлекался. То есть мы не можем говорить о том, что он разогнался и не смог остановиться", — говорит правозащитник.

Читайте также: Категория Харьков Сядет ли Коля Харьковский? Пять выводов после первого заседания суда по аварии в Харькове "Телеграф" следит за делом по ДТП на Одесской и побывал на первом заседании, где выбирали меру пресечения Николаю Харьковскому

Как пояснил юрист, сейчас проходит досудебное расследование, после этого дело передадут в суд и начнется рассмотрение. Сроки досудебного расследования зависят, в частности, от поведения подозреваемого Николая, то есть того, будет ли защита возражать, подавать ходатайства или обвиняемый признает вину.

"Позиция потерпевших в том, что следствие должно быть проведено в адекватные сроки, но при этом должно быть полным и быть в соответствии с законом. Все, что есть, необходимо установить, подтвердить, доказать, провести все экспертизы… Излишняя спешка в следственных действиях может привести к тому, что какие-то доказательства суд потом может не принять, что может позволить не доказать вину и лицо не понесет ответственности", — рассказал Черняк.

Добавим, что похороны Игоря Носова, оказавшегося на дороге в тот роковой вечер, состоялись в пятницу, 29 октября.

Погибший в аварии Игорь Носов. Фото: Инстаграм его дочки Анастасии

Как сообщал "Телеграф", в четверг, 28 октября, состоялось первое заседание о ДТП в Харькове. Николай Харьковский будет находиться в СИЗО ближайшие 60 суток. Внесение залога судом не предусмотрено.