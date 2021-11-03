"Это не ДТП, а убийство": дочь погибшего в аварии с Колей Харьковским

Дочь погибшего Игоря Носова рассказывает, что ее папа был правдорубом, душой компании и держал себя в форме

Анастасия Носова, отец которой погиб в аварии на пересечении Одесской и Гагарина в Харькове 26 октября, не верит в раскаяние обвиняемого Николая Харьковского. В тот вечер 58-летний Игорь Носов случайно оказался на перекрестке, где на "красный" лихо промчалась "Инфинити", протаранив "Шевроле" со стороны водительского сидения. Анастасия говорит, что ее папа находился в самом расцвете сил и регулярно занимался спортом. Листок, на котором он расписал план тренировок, дети положили в гроб покойному…

Каким был погибший 58-летний Игорь Носов и какое наказание требует сторона потерпевших – поделилась в беседе с "Телеграфом" Анастасия Носова.

"Куска сердца просто не стало"

Как рассказывает девушка, ее папа был военным человеком. Возможно, в чем-то строгим, но всегда выступал за правду.

"Папа — военный человек, своих взглядов, своих принципов, не для всех. Он был жутким правдолюбом, а правду принимают не все. Папа не умел молчать, говорил, как считает нужным. Жизнь у него никогда не была простой. Только сейчас мой папа шел к тому, чтобы выдохнуть, расслабиться – и у него не получилось", — говорит о погибшем его дочь.

Каждое утро Игорь Носов начинал с зарядки. Очень редко позволял себе расслабиться и злоупотребить. По словам дочки, его физическое состояние соответствовало не 58 годам, а более младшему возрасту. Дома у покойного дети нашли списки с распланированными упражнениями.

"Последний список мы положили в гроб. Чтобы то, что он начал делать, продолжал там. Так же положили литературу, потому что это был интеллектуально развитый человек, который не представлял жизни без книги и всегда мотивировал читать нас. Ему бы жить и жить", — добавила Анастасия.

Погибший держал себя в форме, сам построил дом, но вместе с тем – был творческой личностью. Играл на многих музыкальных инструментах, пел, писал стихи, поэмы и анекдоты.

"Когда мы провожали папу, было много его сослуживцев. Все вспоминали, что он был душей компании, всегда оказывал помощь и был очень надежным человеком", — делится Анастасия.

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У Игоря Носова остались дочь Анастасия, сын Артем и три внучки, самой младшей из которых – полгода.

"Это многогранный, талантливый, эксклюзивный человек, которого больше нет – и не будет. Куска сердца просто не стало", — со слезами говорит девушка.

"Здесь же явно понятно, что человек не раскаивается"

Анастасия считает, что извинениям 16-летнего Николая Харьковского верить невозможно. О словах, которые обвиняемый произнес на первом заседании в суде, девушка узнала в СМИ.

"Ни одно видео с этим мальчиком я не в состоянии досматривать. Конечно, какую-то заученную фразу, которая прогулялась по интернету, я услышала. Но перед кем он извинился – перед журналистами? А дальше что? Он не на спину мне плюнул, что приносит извинения", — говорит дочь погибшего.

По словам девушки, в жизни действительно могут происходить аварии по неумышленной вине участников движения. Но произошедшее 26 октября – не та ситуация.

"Бывают ДТП – действительно несчастные случаи. Когда человек понимает, что с его участием случилась страшная ситуация, то хватается за голову, бежит помочь… Но мы видели то, что видели. Здесь же явно понятно, что человек не раскаивается. Какие фразы ходили по интернету, какие планы он себе ставил, куда-то улететь, порешать… Это не случайное ДТП, а убийство. К сожалению, в рамках законодательства не можем это так трактовать, но все люди понимают – это убийство", — рассказала Анастасия.

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Поэтому, считает наша собеседница, у нее нет морального права принимать сказанное Харьковским в адрес их семьи.

"Какие могут быть извинения, если у меня в руках свитер отца, который был на нем, когда я видела его последний раз живым? И он пахнет им. Здесь столкнулись две противоположности, два не то что разных поколения, а просто – добро и зло", — добавила сквозь слезы дочь Игоря Носова.

Анастасия считает, что в тот злополучный вечер ее отец принял удар на себе: "Кто-то бы умер. Это могли быть пешеходы, мамы с колясками, дети… Трагедия бы была. Папа взял все на себя".

Напомним, адвокат стороны потерпевших Игорь Черняк рассказывал "Телеграфу", что будут требовать максимальную санкцию наказания для обвиняемого. По словам юриста, у следствия есть все доказательства, что за рулем "Инфинити" находился 16-летний Николай Харьковский.