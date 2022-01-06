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У справі Колі Харківського новий поворот — він знайомий із суддею у своїй справі

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Черняк представляє сім’ю загиблого водія Новина оновлена 06 січня 2022, 13:27
Черняк представляє сім’ю загиблого водія

До підготовчого засідання суду залишилося менш як два тижні.

Справу про ДТП зі смертельним наслідком у Харкові, в якій звинувачують Миколу Харківського, розглядатиме знайома йому суддя. Мова про Тетяну Янцовську. Раніше ця суддя засудила Харківського до умовного ув’язнення за стрілянину по людях із пневматичної зброї.

Про це повідомив адвокат постраждалої сторони Ігор Черняк.

Справу розглядатимуть 19 грудня у Червонозаводському районному суді Харкова.

Черняка викликали до суду у справі Харківського
Черняка викликали до суду у справі Харківського

Деталі трагедії

Наприкінці жовтня Харків сколихнула аварія на проспекті Гагаріна. Підліток за кермом машини Infiniti влетів в інше авто Chevrolet. Водій останнього загинув, а ті, хто був усередині позашляховика отримали травми. Удар був такої сили, що машини розкидало дорогою. Того, хто перебував за кермом, упізнали як Миколу Харківського. У хлопця вже була судимість від 2021 року — за напад на людей із травматичною зброєю, який стався ще 2019 року — йому тоді було 14.

"Інфініті" після удару
"Інфініті" після удару
Наслідки ДТП
Наслідки ДТП

Що відомо у справі

У ході розслідування було з’ясовано такі факти:

У результаті хлопець зізнався у ДТП.

Раніше "Телеграф" писав про підлітка у Луцьку, який збив на пішохідному переході шістьох людей. Одна з жертв померла у лікарні, у неї залишився маленький син, який також постраждав у аварії.

Теги:
#ДТП #Харків #Суд
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