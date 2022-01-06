У справі Колі Харківського новий поворот — він знайомий із суддею у своїй справі
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До підготовчого засідання суду залишилося менш як два тижні.
Справу про ДТП зі смертельним наслідком у Харкові, в якій звинувачують Миколу Харківського, розглядатиме знайома йому суддя. Мова про Тетяну Янцовську. Раніше ця суддя засудила Харківського до умовного ув’язнення за стрілянину по людях із пневматичної зброї.
Про це повідомив адвокат постраждалої сторони Ігор Черняк.
Справу розглядатимуть 19 грудня у Червонозаводському районному суді Харкова.
Деталі трагедії
Наприкінці жовтня Харків сколихнула аварія на проспекті Гагаріна. Підліток за кермом машини Infiniti влетів в інше авто Chevrolet. Водій останнього загинув, а ті, хто був усередині позашляховика отримали травми. Удар був такої сили, що машини розкидало дорогою. Того, хто перебував за кермом, упізнали як Миколу Харківського. У хлопця вже була судимість від 2021 року — за напад на людей із травматичною зброєю, який стався ще 2019 року — йому тоді було 14.
Що відомо у справі
У ході розслідування було з’ясовано такі факти:
- експертиза підтвердила, що саме Харківський був за кермом машини, яка проїхала на заборонний сигнал світлофора і спровокувала аварію,
- на момент аварії він був осудний,
- зіткнення з "Шевроле" "Інфініті" здійснила на швидкості в 180 км\годину,
- машина, якою керував Харківський, була справна.
У результаті хлопець зізнався у ДТП.
Раніше "Телеграф" писав про підлітка у Луцьку, який збив на пішохідному переході шістьох людей. Одна з жертв померла у лікарні, у неї залишився маленький син, який також постраждав у аварії.
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