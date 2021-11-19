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Коля Харківський визнав провину у смертельній аварії на Гагаріна у Харкові: подробиці

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Микола Харківський Новина оновлена 19 листопада 2021, 18:44
Микола Харківський

Повідомляється, що це сталося на допиті.

Підозрюваний Микола Харківський, який перебуває в СІЗО, дав свідчення про свою провину. Раніше його перебування за кермом під час скоєння смертельної ДТП підтвердила ДНК-експертиза.

Про зізнання повідомив адвокат постраждалої сторони Ігор Черняк.

Він зазначив, що це було очікувано, оскільки слідство зібрало велику доказову базу. Журналістам цю інформацію підтвердила адвокат Харківського Ірина Данилова. Вона сказала, що "його підлікували" і він зміг дати свідчення, відійшовши від шоку.

Нагадаємо, 26 жовтня Infiniti, за кермом якої був підозрюваний, пронеслася на заборонний сигнал світлофора на одній з великих транспортних магістралей Харкова і влетіла у Chevrolet, що повертав. Його водій загинув на місці. Раніше Харківський заявляв, що не пам’ятає моменту аварії, зізнавався журналістам, що намагався гальмувати. Також повідомляв, що Infiniti могли мати проблеми з гальмами. Згодом машину перевірили експерти.

Також "Телеграф" писав, що мати Колі Харківського розповіла, що не дозволяла синові брати ключі та Infiniti придбала підтриманою.

Теги:
#ДТП #Харків #Визнання
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