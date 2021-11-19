Укр

Коля Харьковский признал вину в смертельной аварии на Гагарина в Харькове: подробности

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Николай Харьковский Новость обновлена 19 ноября 2021, 18:44
Николай Харьковский

Сообщается, что это произошло на допросе.

Находящийся в СИЗО подозреваемый Николай Харьковский дал признательные показания. Ранее его нахождение за рулем во время совершения смертельного ДТП подтвердила ДНК-экспертиза.

О признании сообщил адвокат пострадавшей стороны Игорь Черняк.

Он отметил, что это было ожидаемо, поскольку следствие собрало большую доказательную базу. Журналистам эту информацию также подтвердила адвокат Харьковского Ирина Данилова. Она сказала, что "его подлечили" и он смог дать показания отойдя от шока.

Напомним, 26 октября Infiniti, за рулем которой был подозреваемый, пронеслась на запрещающий сигнал светофора на одной из крупных транспортных магистралей Харькова и влетела в поворачивающий Chevrolet. Его водитель погиб на месте. Ранее Харьковский заявлял, что не помнит момента аварии, при этом признался журналистам, что пытался тормозить. Также сообщал, что у Infiniti могли быть проблемы с тормозами. Впоследствии машину проверили эксперты.

Также "Телеграф" писал, что мать Коли Харьковского рассказала, что не разрешала сыну брать ключи и Infiniti приобрела поддержанной.

Теги:
#ДТП #Харьков #Признание #Коля Харьковский
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