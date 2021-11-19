"Не можу передати йому навіть кросівки": мати Колі Харківського вперше розповіла про долю сина після смертельної ДТП

Батькам Колі загрожує до п’яти років ув’язнення — в Україні такий вирок може стати прецедентом

Мати 16-річного Колі Харківського, якого обґрунтовано підозрюють у скоєнні смертельної ДТП на проспекті Гагаріна у першій столиці, вперше розповіла про трагедію та про те, в яких умовах зараз перебуває її син.

Марина Дегтяр, яка зараз знаходиться у Німеччині, зробила заяву в ефірі шоу "Говорить Україна".

За словами жінки, "Інфініті", в якій і був Коля того вечора, вона купила незадовго до від’їзду до Німеччини. Авто не було новим, тому вона віддала його на СТО і нібито не давала синові ні ключі, ні документи — раніше вже спіймала Колю за кермом, а прав у нього не було. Усі права на машину, за словами Марини, вона забрала з собою.

Жінка запевняє, що вони не пропонують нікому гроші та не намагаються "відкупити" Колю. Хлопець, за її словами, перебуває у СІЗО без телефону та іншої техніки.

"Я не можу передати йому навіть кросівки, тому що не приймають. Поблажок для нього ніхто не робить", — нарікає жінка.

Марина Дігтяр із сином Колею Харківським

Жінка вибачилася в ефірі перед рідними загиблого водія Ігоря Носова, обіцяючи його рідним матеріальну допомогу.

Зазначимо, що стосовно батьків Колі Харківського відкрили кримінальні провадження: за "допуск до керування транспортними засобами людей, які не мали права водити" та "невиконання батьками зобов’язань, що спричинило тяжкі наслідки" батькові та матері загрожує до 5 років в’язниці. Якщо суд ухвалить таке суворе рішення, то для України воно стане прецедентом.

Нагадаємо, резонансна ДТП на перехресті Гагаріна та Одеської сталася 26 жовтня. Вилетівши на червоне світло, Infiniti врізалася в Chevrolet з боку водія, що призвело до смерті останнього. Знімки з місця події доводять, що зіткнення мало руйнівну силу – уламки автомобілів розкидало на кілька десятків метрів убік.