"Не могу передать ему даже кроссовки": мать Коли Харьковского впервые рассказала о судьбе сына после смертельного ДТП

Родителям Коли грозит до пяти лет тюрьмы — в Украине такой приговор может стать прецедентом

Мать 16-летнего Коли Харьковского, которого обоснованно подозревают в совершении смертельного ДТП на проспекте Гагарина в первой столице, впервые рассказала о трагедии и о том, в каких условиях сейчас пребывает ее сын.

Марина Дегтярь, которая сейчас находится в Германии, сделала заявление в эфире шоу "Говорит Украина".

По словам женщины, "Инфинити", в которой и был Коля в тот вечер, она купила незадолго до отъезда в Германию. Авто не было новым, поэтому она отдала его на СТО и якобы не давала сыну ни ключи, ни документы — ранее уже поймала Колю за рулем, а прав у него не было. Все права на машину, по словам Марины, она увезла с собой.

"Хочу сказать одно, мы примем любое решение суда, какое бы оно ни было, — говорит Марина. — В интернете пишут, что мы предлагаем кому-то деньги, чтобы кто-то взял на себя вину, это не так. Николай находится в СИЗО без телефона и какой-либо техники. Более того, я не могу передать ему даже кроссовки, потому что не принимают. Поблажек для него никто не делает".

Марина Дегтярь с сыном Колей Харьковским

Женщина извинилась в эфире перед родными погибшего водителя Игоря Носова, обещая его родным материальную помощь.

Отметим, что в отношении родителей Коли Харьковского открыли уголовные производства: за "допуск к управлению транспортными средствами людей, которые не имели права водить" и "невыполнение родителями обязательств, повлекшее тяжкие последствия" отцу и матери грозит до 5 лет тюрьмы. Если суд примет столь строгое решение, то для Украины оно станет прецедентом.

Напомним, резонансное ДТП на перекрестке Гагарина и Одесской произошло 26 октября. Вылетев на красный свет, Infiniti врезалась в Chevrolet со стороны водителя, что привело к смерти последнего. Снимки с места происшествия доказывают, что столкновение имело разрушительную силу — обломки автомобилей раскидало на несколько десятков метров в стороны.