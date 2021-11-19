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Кто на самом деле был за рулем авто-убийцы в Харькове: эксперты поставили точку в ДТП с участием "мажора"

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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В аварии погиб водитель другой машины Новость обновлена 19 ноября 2021, 11:05
В аварии погиб водитель другой машины

Экспертиза подтвердила догадки следствия

В деле 16-летнего Коли Харьковского, подозреваемого в смертельной аварии в Харькове, появились новые детали. Экспертиза подтверждает, что за рулем Infiniti не могло быть никого другого, кроме самого подростка.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил адвокат Валентин Рыбин.

По словам юриста, следствием было заказано проведение специальной молекулярно-генетической экспертизы. Специалисты сравнили образцы ДНК самого Коли Харьковского с ДНК, которые находились на передней подушке безопасности Infiniti.

Экспертиза показала абсолютное совпадение. Рыбин утверждает, что помимо науки, факт нахождения подростка за рулем доказывают и различные записи с видеокамер, которые засняли машину в вечер ДТП.

"Принимая во внимание данные экспертизы, можем с уверенностью утверждать о нахождении за рулем автомобиля именно подозреваемого, и никого, кроме него", — подчеркнул Валентин Рыбин.

Напомним, резонансное ДТП на перекрестке Гагарина и Одесской произошло 26 октября. Вылетев на красный свет, Infiniti врезалась в Chevrolet со стороны водителя, что привело к смерти последнего. Снимки с места происшествия доказывают, что столкновение имело разрушительную силу — обломки автомобилей раскидало на несколько десятков метров в стороны.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что еще одна проверка разбившейся Infiniti доказала — у автомобиля исправно работали тормоза. Это исключает вероятную попытку сторону защиты спихнуть все на технические неполадки машины.

Интересно, что сам Николай Харьковский пытался сделать именно это, утверждая, что у авто отказали тормоза перед самим столкновением.

Теги:
#ДТП #Харьков #Экспертиза #Коля Харьковский
В аварии погиб водитель другой машины
Харьков
Кто на самом деле был за рулем авто-убийцы в Харькове: эксперты поставили точку в ДТП с участием "мажора"
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