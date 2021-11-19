Хто насправді був за кермом авто-вбивці у Харкові: експерти поставили крапку у ДТП за участю "мажора"

Експертиза підтвердила здогадки слідства

У справі 16-річного Колі Харківського, підозрюваного у скоєнні смертельної аварії у Харкові, з’явилися нові деталі. Експертиза підтверджує, що за кермом Infiniti не могло бути нікого іншого, окрім самого підлітка.

Про це на своїй Facebook сторінці повідомив адвокат Валентин Рибін.

За словами юриста, слідством було замовлено проведення спеціальної молекулярно-генетичної експертизи. Фахівці порівняли зразки ДНК самого Колі Харківського із ДНК, які знаходилися на передній подушці безпеки Infiniti.

Експертиза показала абсолютний збіг. Рибін стверджує, що окрім науки, факт перебування підлітка за кермом доводять і різні записи з відеокамер, які зафільмували машину у вечір ДТП.

"Зважаючи на дані експертизи, можемо з упевненістю стверджувати про знаходження за кермом автомобіля саме підозрюваного, і нікого, крім нього", — підкреслив Валентин Рибін.

Нагадаємо, резонансна ДТП на перехресті Гагаріна та Одеської сталася 26 жовтня. Вилетівши на червоне світло, Infiniti врізалася в Chevrolet з боку водія, що призвело до смерті останнього. Знімки з місця події доводять, що зіткнення мало руйнівну силу – уламки автомобілів розкидало на кілька десятків метрів убік.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що ще одна перевірка Infiniti, що розбилася, довела — у автомобіля справно працювали гальма. Це виключає можливу спробу бік захисту спихнути все на технічні проблеми машини.

Цікаво, що сам Микола Харківський намагався зробити саме це, стверджуючи, що авто відмовили гальма перед самим зіткненням.