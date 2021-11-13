На несправні гальма списати не вийде: Infiniti оглянули після смертельної аварії у Харкові

Експерти перевірили роботу систем автомобіля.

У справі про аварію, яка 26 жовтня сталася на проспекті Гагаріна у Харкові, коли водій позашляховика "пролетів" на червоний і влаштував ДТП зі смертельним наслідком, з’явилися нові факти. Гальма Infiniti — в порядку.

Про це повідомила Анастасія Носова, дочка загиблого в аварії чоловіка.

Вона повідомила, що 12 листопада машину оглянули експерти, вони ще не дали остаточного висновку, але на місці перевірки з’ясувалося, що гальмівна та рульова система працювали справно. " Диски та колодки нульцеві ", — написала дівчина в пості.

У коментарях користувачі здивувалися тому як Колі Харківському, який підозрюється у ДТП, і ще трьом пасажирам вдалося вижити в аварії. Також водія назвали гальмом.

Також напередодні з’явилася інформація, що у Харківського, що перебуває в СІЗО, може бути засіб зв’язку, імовірно — телефон.

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Нагадаємо, журналістам вдалося поспілкуватися з Харківським, який у розмові припинив заперечувати провину та заявив, що машина не гальмувала, хоча він намагався.

Раніше "Телеграф" писав, що термін, який загрожує підозрюваному — сім років, через те, що йому немає 18. Також прокуратура візьме до уваги повідомлення Харківського про викрадення машини, зроблене після ДТП.