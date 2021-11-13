Укр

Тормоз был только за рулем: Infiniti осмотрели после смертельной аварии в Харькове

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Внедорожник после ДТП Новость обновлена 13 ноября 2021, 07:27
Внедорожник после ДТП

Эксперты проверили работу систем автомобиля.

В деле об аварии, которая 26 октября произошла на проспекте Гагарина в Харькове, когда водитель внедорожника "пролетел" на красный и устроил ДТП со смертельным исходом, появились новые факты. Тормоза Infiniti оказались в порядке.

Об этом сообщила Анастасия Носова, дочь погибшего в аварии мужчины. 

Она сообщила, что 12 ноября машину осмотрели эксперты, они еще не дали окончательного заключения, но на месте проверки выяснилось, что тормозная и рулевая система работали исправно. "Диски и колодки нульцевые", — написала девушка в посте.

В комментариях пользователи удивились тому как Коле Харьковскому, который подозревается в совершении ДТП, и еще трем пассажирам удалось выжить в аварии. Также водителя назвали тормозом. 

Также накануне появилась информация, что у находящегося в СИЗО Харьковского может быть средство связи, предположительно — телефон. 

Напомним, журналистам удалось пообщаться с Харьковским, который в разговоре прекратил отрицать вину и заявил, что машина не тормозила, хотя он пытался

Ранее "Телеграф" писал, что срок, который угрожает подозреваемому — семь лет, из-за того, что ему нет 18. Также прокуратура примет во внимание сообщение Харьковского об угоне машины, сделанное после совершения ДТП. 

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#ДТП #Харьков #Infiniti
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