Укр

В деле Коли Харьковского новый поворот - он знаком с судьей по своему делу

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Черняк представляет семью погибшего водителя Новость обновлена 06 января 2022, 13:27
Черняк представляет семью погибшего водителя

До подготовительного заседания суда осталось менее двух недель.

Дело о ДТП со смертельным исходом в Харькове, в котором обвиняют Николая Харьковского, будет рассматривать знакомая ему судья. Речь о Татьяне Янцовской. Ранее эта судья приговорила Харьковского к условному заключению за стрельбу по людям из пневматического оружия.

Об этом сообщил адвокат пострадавшей стороны Игорь Черняк.

Дело будут рассматривать 19 декабря в Червонозаводском районном суде Харькова.

Черняка вызвали в суд по делу Харьковского
Черняка вызвали в суд по делу Харьковского

Детали трагедии

В конце октября Харьков взбудоражила авария на проспекте Гагарина. Подросток за рулем родительской машины Infiniti влетел в другое авто Chevrolet. Водитель последнего погиб, а находящиеся внутри внедорожника получили травмы. Удар был такой силы, что машины разбросало по дороге. Находящегося за рулем опознали как Николая Харьковского. У парня уже была судимость от 2021 года — за нападение на людей с травматическим оружием, которое произошло еще в 2019 — ему тогда было 14.

"Инфинити" после удара
"Инфинити" после удара
Последствия ДТП
Последствия ДТП

Что известно по делу

В ходе расследования были выяснены такие факты:

В итоге парень признался в совершении ДТП.

Ранее "Телеграф" писал о подростке в Луцке, который сбил на пешеходном переходе шестерых человек. Одна из жертв скончалась в больнице, у нее остался маленький сын, который также пострадал в аварии.

Теги:
#ДТП #Харьков #Суд #Коля Харьковский
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