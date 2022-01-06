В деле Коли Харьковского новый поворот - он знаком с судьей по своему делу

До подготовительного заседания суда осталось менее двух недель.

Дело о ДТП со смертельным исходом в Харькове, в котором обвиняют Николая Харьковского, будет рассматривать знакомая ему судья. Речь о Татьяне Янцовской. Ранее эта судья приговорила Харьковского к условному заключению за стрельбу по людям из пневматического оружия.

Об этом сообщил адвокат пострадавшей стороны Игорь Черняк.

Дело будут рассматривать 19 декабря в Червонозаводском районном суде Харькова.

Черняка вызвали в суд по делу Харьковского

Детали трагедии

В конце октября Харьков взбудоражила авария на проспекте Гагарина. Подросток за рулем родительской машины Infiniti влетел в другое авто Chevrolet. Водитель последнего погиб, а находящиеся внутри внедорожника получили травмы. Удар был такой силы, что машины разбросало по дороге. Находящегося за рулем опознали как Николая Харьковского. У парня уже была судимость от 2021 года — за нападение на людей с травматическим оружием, которое произошло еще в 2019 — ему тогда было 14.

"Инфинити" после удара

Последствия ДТП

Что известно по делу

В ходе расследования были выяснены такие факты:

В итоге парень признался в совершении ДТП.

Ранее "Телеграф" писал о подростке в Луцке, который сбил на пешеходном переходе шестерых человек. Одна из жертв скончалась в больнице, у нее остался маленький сын, который также пострадал в аварии.