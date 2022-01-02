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У Луцьку померла молода мати, яку разом з іншими пішоходами збив 16-річний підліток (фото, відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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У Луцьку 16-річний підліток збив 5 людей на переході Новина оновлена 02 січня 2022, 13:54
У Луцьку 16-річний підліток збив 5 людей на переході

За життя жінки боролися майже три тижні

У лікарні Луцька після моторошної ДТП, яка сталася на проспекті Соборності 12 грудня, померла 39-річна постраждала Олена. Жінку з чотирма іншими людьми збив 16-річний лучанин Дмитро Рудюк, який їхав за кермом Renault Megane.

Як повідомляє видання "Волинські новини", про смерть жінки стало відомо зранку у неділю, 2 січня, від завідувача реанімаційного відділення Волинської лікарні Павла Гащишина.

Зазначається, що Олена Коломійчук померла о 7 годині ранку. У неї залишився чоловік та двоє маленьких дітей.

За життя 39-річної жінки боролися три тижні
За життя 39-річної жінки боролися три тижні
Жінку після ДТП госпіталізували у вкрай важкому стані
Жінку після ДТП госпіталізували у вкрай важкому стані

Відео наїзду на людей на сайті відсутнє з етичних міркувань, але охочі (18+) можуть побачити його, перейшовши за посиланням на Телеграм-канал "Телеграфу".

Нагадаємо, що після аварії у жінки діагностували тяжку травму мозку, переломи руки та ноги. Вона перенесла складну операцію, а медики оцінювали її стан як вкрай важкий.

Додамо, що у цій аварії також постраждав 5-річний син Олени. Його забрали у лікарню із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку, саднами, забоями. Місцеві ЗМІ повідомляли, що з міськбюджету на лікування жінки виділять 100 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що розповіли свідки трагічної аварії, яку влаштував підліток у центрі Луцька. Також писали, що відомо про неповнолітнього горе-водія.

Теги:
#Луцьк #ДТП #Смерть #Підліток #Реанімація
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