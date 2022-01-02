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В Луцке умерла мать, которую вместе с другими пешеходами сбил 16-летний подросток (фото, видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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В Луцке 16-летний подросток сбил 5 человек на переходе Новость обновлена 02 января 2022, 13:54
В Луцке 16-летний подросток сбил 5 человек на переходе

За жизнь женщины боролись почти три недели

В больнице Луцка после жуткого ДТП, которое произошло на проспекте Соборности 12 декабря, скончалась 39-летняя пострадавшая Елена. Женщину с четырьмя другими людьми сбил ехавший за рулем Renault Megane 16-летний лучанин Дмитрий Рудюк.

Как сообщают "Волынские новости", о смерти женщины стало известно утром в воскресенье, 2 января, от заведующего реанимационным отделением Волынской больницы Павла Гащишина.

Отмечается, что Елена Коломийчук скончалась в 7 часов утра. У нее остался муж и двое маленьких детей.

За жизнь 39-летней женщины боролись три недели
За жизнь 39-летней женщины боролись три недели
Женщину после ДТП госпитализировали в крайне тяжелом состоянии
Женщину после ДТП госпитализировали в крайне тяжелом состоянии

Видео наезда на людей на сайте отсутствует из нравственных соображений, но желающие (18+) могут увидеть его, перейдя по ссылке на Телеграмм-канал "Телеграфа".

Напомним, что после аварии у женщины диагностировали тяжелую травму мозга, переломы руки и ноги. Она перенесла сложную операцию, а медики оценивали ее состояние как крайне тяжелое.

В этой аварии также пострадал 5-летний сын Елены. Его забрали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ссадинами, ушибами. Местные СМИ сообщали, что из горбюджета на лечение женщины выделят 100 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что рассказали свидетели трагической аварии, устроенной подростком в центре Луцка. Также писали, что известно о несовершеннолетнем горе-водителе.

Теги:
#Луцк #ДТП #Смерть #Подросток #Реанимация
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