В Луцке умерла мать, которую вместе с другими пешеходами сбил 16-летний подросток (фото, видео)
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За жизнь женщины боролись почти три недели
В больнице Луцка после жуткого ДТП, которое произошло на проспекте Соборности 12 декабря, скончалась 39-летняя пострадавшая Елена. Женщину с четырьмя другими людьми сбил ехавший за рулем Renault Megane 16-летний лучанин Дмитрий Рудюк.
Как сообщают "Волынские новости", о смерти женщины стало известно утром в воскресенье, 2 января, от заведующего реанимационным отделением Волынской больницы Павла Гащишина.
Отмечается, что Елена Коломийчук скончалась в 7 часов утра. У нее остался муж и двое маленьких детей.
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Напомним, что после аварии у женщины диагностировали тяжелую травму мозга, переломы руки и ноги. Она перенесла сложную операцию, а медики оценивали ее состояние как крайне тяжелое.
В этой аварии также пострадал 5-летний сын Елены. Его забрали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ссадинами, ушибами. Местные СМИ сообщали, что из горбюджета на лечение женщины выделят 100 тысяч гривен.
Ранее "Телеграф" сообщал, что рассказали свидетели трагической аварии, устроенной подростком в центре Луцка. Также писали, что известно о несовершеннолетнем горе-водителе.
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