"Есть угроза жизни": в Луцке рассказали о пострадавших в ДТП пешеходах, которых сбили на авто подростки

Врачи борются за жизнь 39-летней мамы 5-летнего мальчика, который тоже пострадал в этой аварии

Стали известны подробности о пострадавших жителях Луцка, которых сбил на авто 16-летний подросток во время погони от патрульной полиции. Больше всех пострадали 5-летний мальчик и его 39-летняя мама, которую подключили к аппарату ИВЛ.

По информации местного СМИ "Волынские Новости", которое ссылается завотделением экстренной медицинской помощи Николая Пемпко, мама ребенка находится в реанимации, и ее состояние оценивают как крайне тяжелое.

У женщины, говорят медики, диагностировали тяжелую травму мозга, переломы руки и ноги. Известно, что она уже перенесла операцию.

"Есть угроза ее жизни. Травмы женщины крайне тяжелые, в чувство она еще не приходила. В настоящее время она подключена к аппарату ИВЛ", – говорит Пемпко, добавляя, что женщине придется перенести еще минимум две операции.

Ее муж сейчас находится за границей, а 5-летний сын — в детской областной больнице. За его жизнь также борются медики.

Что же касается остальных четверых пострадавших, у них диагностировали множественные переломы. Они восстанавливаются после ДТП дома.

Напомним, что в Луцке взяли под стражу 16-летнего парня, который, находясь за рулем Renault Megane, пролетел на красный сигнал светофора и влетел в толпу пешеходов. Незадолго до наезда на толпу на страницах подростков в соцсетях появились видео покатушек по городу с громкой музыкой. Вероятно, после этого водитель пересек двойную сплошную, проигнорировал сигнал полиции остановиться и, в результате погони, протаранил людей, дорожный знак, дерево и электроопору.