Что известно о подростке, который сбил на "зебре" в Луцке 6 человек (видео)

Студент училища взят под стражу: ему грозит до 8 лет тюрьмы

В Луцке взяли под стражу 16-летнего парня, который, находясь за рулем Renault Megane, пролетел на красный сигнал светофора и влетел в толпу пешеходов.

В управлении полиции Волынской области рассказали, что парень, как и двое его пассажиров-сверстников, являются студентами первого курса высшего профессионального училища Луцка. Ранее ни в каких конфликтах они замечены не были, а их семьи на учете в полиции не состояли.

Незадолго до наезда на толпу на страницах подростков в соцсетях появились видео покатушек по городу с громкой музыкой.

Вероятно, после этого водитель пересек двойную сплошную, проигнорировал сигнал полиции остановиться и, в результате погони, протаранил людей, дорожный знак, дерево и электроопору. Попытка троицы сбежать оказалась тщетной.

На момент выхода новости виновник резонансного ДТП находится в изоляторе. Тем временем шесть человек, которых он сбил, остаются в больницах. За жизнь в реанимации борются 39-летняя женщина и ее 5-летний сын. Еще у четверых пострадавших — многочисленные переломы и ушибы.

По факту "нарушения правил дорожного движения, повлекшего тяжкие телесные повреждения", подростку из Луцка грозит от трех до восьми лет тюрьмы.

Отметим, что в Харькове осенью случилась подобная резонансная авария с участием подростков. 26 октября Infiniti, за рулем которой был 16-летний Коля Харьковский, пронеслась на запрещающий сигнал светофора на одной из крупных транспортных магистралей Харькова и влетела в поворачивающий Chevrolet. Его водитель погиб на месте. Изначально Харьковский заявлял, что не помнит момента аварии, при этом признался журналистам, что пытался тормозить. Также сообщал, что у Infiniti могли быть проблемы с тормозами. Но впоследствии машину проверили эксперты, а Коля признал вину.