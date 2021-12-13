В Луцке подросток во время погони сбил толпу пешеходов: момент попал на видео

Малолетние жители Луцка нарушили ПДД, после чего влетели в толпу пешеходов и пытались скрыться, но протаранили дерево, электоопору и дорожный знак

В Луцке в воскресенье, 12 декабря, несовершеннолетний водитель Renault с малолетними приятелями пытался сбежать от преследовавших его полицейских. Но погоня обернулась трагедией: легковушка влетела в толпу людей, среди которых был и маленький ребенок.

Как сообщили в управлении полиции Волынской области, ДТП случилось около 15:00. Renault Megane пересек двойную сплошную и не отреагировал на требование полицейских остановиться. Пока копы пытались догнать легковушку, подростки в ней снимали все это на видео и даже успевали выложить в сеть.

На проспекте Соборности авто проехало на красный и влетело в толпу: пострадало 5 человек, среди которых — мама и 5-летний ребенок.

В Луцке сбили 5 пешеходов

Но даже сбив людей, подросток и его 15-16-летние друзья хотели скрыться, но не вышло: машина врезалась в дерево, электроопору и дорожный знак.

ДТП в Луцке

И водителя, и двух его пассажиров задержали. На место прибыло 6 скорых, которые увезли всех пострадавших в больницы. Ведомости о ДТП будут внесены в Единый реестр досудебных расследований, расследование продолжается.

Видео наезда на людей мы не публикуем на сайте из этических соображений, но желающие (строго 18+) могут увидеть его, перейдя по ссылке на наш Телеграмм-канал.

Напомним, что ранее в Днепре грузовик снес теплотрассу и врезался в многоэтажку: момент также попал на видео.