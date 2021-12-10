Укр

В Днепре грузовик снес теплотрассу и протаранил балкон многоэтажки: момент попал на видео

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Для жителей окрестных домов ночь на 10 декабря принесла неприятные сюрпризы Новость обновлена 10 декабря 2021, 11:49
Для жителей окрестных домов ночь на 10 декабря принесла неприятные сюрпризы

После ДТП водитель пытался скрыться, но патрульные его оперативно задержали и составили протокол.

В Днепре на улице Гули Королевой, 8 посреди ночи жителей взбудоражила необычная авария. Многотонный грузовик MAN вначале снес теплотрассу, а затем врезался в дом.

Видео происшествия публикуют региональные Телеграм-каналы.

Как сообщают очевидцы, первой пострадал наземный трубопровод с горячей водой. На размещенных кадрах видно, что из него хлещет вода, а грузовик тем временем продолжает сдавать назад. Отметим, что он потерял запчасть.

Внимание — на видео ненормативная лексика.

Свое разрушительное путешествие задним ходом грузовик продолжил, снося по пути ограждение торговой точки и в итоге врезался в балкон дома. На этом видео также есть ненормативная лексика.

Водителя полиции удалось остановить на проспекте Слобожанском. Мужчина смог сообщить, что причиной странного поведения стало то, что он забыл дома зарядку.

В патрульной полиции Днепра "Телеграфу" сообщили, что кроме теплотрассы, киоска и балкона от грузовика пострадали ступени и кондиционер. После задержания, в отношении водителя составили протокол за нарушение ПДД и побег с места аварии. У него изъяли водительское удостоверение. Также мужчина прошел освидетельствование на алкоголь в медучреждении, результат будет известен через несколько дней.

Ранее "Телеграф" писал, что после ДТП в Черкассах водитель пытался повеситься — он пьяным сбил девочку на обочине дороги. Примечательно, что в полицию ни он, ни семья пострадавшей не обратились.

Теги:
#ДТП #Авария #Днепр #Теплотрасса
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