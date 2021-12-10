У Дніпрі вантажівка знесла теплотрасу і протаранила балкон багатоповерхівки: момент потрапив на відео
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Після ДТП водій намагався втекти, але патрульні його оперативно затримали та склали протокол.
У Дніпрі на вулиці Гулі Корольової, 8 серед ночі мешканців розбурхала незвичайна аварія. Багатотонна вантажівка MAN спочатку знесла теплотрасу, а потім врізалася в будинок.
Відео події публікують регіональні телеграм-канали.
Як повідомляють очевидці, першою постраждав наземний трубопровід із гарячою водою. На розміщених кадрах видно, що з нього плескає вода, а вантажівка тим часом продовжує здавати назад. Зазначимо, що він втратив запчастину.
Увага – на відео ненормативна лексика.
Свою руйнівну подорож заднім ходом вантажівка продовжила, зносячи по дорозі огорожу торгової точки і в результаті врізалася в балкон будинку. На цьому відео також є ненормативна лексика.
Водія поліції вдалося зупинити на проспекті Слобожанському. Чоловік зміг повідомити, що причиною дивної поведінки стало те, що він забув удома зарядку.
У патрульній поліції Дніпра "Телеграфу" повідомили, що крім теплотраси, кіоску та балкона від вантажівки постраждали сходи та кондиціонер. Після затримання щодо водія склали протокол за порушення ПДР та втечу з місця аварії. У нього вилучили посвідчення водія. Також чоловік пройшов огляд на алкоголь у медзакладі, результат буде відомий за кілька днів.
Раніше "Телеграф" писав, що після ДТП у Черкасах водій намагався повіситись — він п’яним збив дівчинку на узбіччі дороги. Примітно, що до поліції ні він, ні родина постраждалої не звернулися.
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