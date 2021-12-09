Після ДТП — у петлю: під Черкасами водій збив дитину та влаштував самосуд

З місця аварії водій втік та поїхав додому.

Докори совісті мало не довели до смерті мешканця Черкащини. Чоловік їхав за кермом напідпитку і збив дівчинку, яка йшла узбіччям. У страху перед покаранням він намагався покінчити життя самогубством.

Про це повідомляє місцевий сайт "Про все".

У селі Ярошівка Черкаської області чоловік за кермом "Москвича" зніс школярку, що йшла вздовж дороги. З місця аварії він втік, а дівчинку забрала "швидка". Про факт наїзду до поліції повідомив очевидець. У дитини закрита черепно-мозкова травма, забиття ніг, голови, плеча. Стан дівчинки – задовільний.

У селі Ярошівка проживає менше 2 тисяч людей

Батьки дівчинки стверджують, що дружина водія їм все компенсує, а також говорять про слизьку дорогу того дня.

Про інцидент, що трапився на вихідних, стало відомо лише тепер — ні чоловік, ні батьки постраждалої дитини до правоохоронців не звернулися. Імовірного винуватця аварії також госпіталізували після спроби повіситися. Дружина дістала його з петлі. Правоохоронці приїхали після того. Чоловіка вже виписали з лікарні.

Поліція про ДТП та постраждалу отримала інформацію від лікарів. Чоловікові може загрожувати відповідальність за п’яне водіння та втечу з місця аварії.

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