Задушила дитину та викинулася з вікна: у Харкові поліція розслідує трагедію на Салтівці (фото)
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Жінка вижила після стрибка, перебуває у реанімації.
У Харкові близько 4-ї ранку 8 грудня сталася трагедія — мати ймовірно задушила власного дворічного сина і викинулася з вікна. Жінка жива, перебуває у лікарні під охороною. Поліція розпочала кримінальну справу за статтею "умисне вбивство".
Про це повідомляє сайт відомства.
Трагічна смерть малюка і невдалий суїцид сталися на вулиці Академіка Павлова рано вранці. 36-річна жінка сама зателефонувала копам і повідомила про смерть дитини. Вона намагалася звести рахунки із життям, вистрибнувши з четвертого поверху. Як повідомляють у лікарні невідкладної допомоги – у неї нестабільний перелом тазових кісток та зламані ребра. Поліція охороняє палату.
Тіло хлопчика знайшли у квартирі на дивані. Біля нього був пояс від халата.
Також прокуратура опублікувала фото, на якому видно драбину. Її жінка, ймовірно, використовувала при спробі суїциду.
Що відомо про сім’ю
Жінка проживала зі своїм батьком у трикімнатній квартирі на Салтівці. Хлопчик відвідував дитячий садок. Сусіди розповідають — дитина була пізня і бажана. На знімках з місця трагедії видно безліч дитячих іграшок та предметів побуту.
Батько малюка знаходиться не у Харкові, за повідомленнями у ЗМІ, він – на заробітках у Росії. Інші джерела повідомляють про сімейні труднощі, що жінка виховувала дитину сама, перебуваючи у декреті. Також з’явилася інформація від міської мерії про можливе тяжке захворювання у матері та прийом нею препаратів. Цю інформацію перевірять правоохоронці.
Раніше "Телеграф" писав про смерть дитини на Миколаївщині. Його тіло знайшли у очереті після безрезультатних пошуків протягом доби.
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