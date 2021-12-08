Рус

Задушила дитину та викинулася з вікна: у Харкові поліція розслідує трагедію на Салтівці (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
284
Тіло дитини знайшли на дивані Новина оновлена 08 грудня 2021, 16:12
Тіло дитини знайшли на дивані

Жінка вижила після стрибка, перебуває у реанімації.

У Харкові близько 4-ї ранку 8 грудня сталася трагедія — мати ймовірно задушила власного дворічного сина і викинулася з вікна. Жінка жива, перебуває у лікарні під охороною. Поліція розпочала кримінальну справу за статтею "умисне вбивство".

Про це повідомляє сайт відомства.

Трагічна смерть малюка і невдалий суїцид сталися на вулиці Академіка Павлова рано вранці. 36-річна жінка сама зателефонувала копам і повідомила про смерть дитини. Вона намагалася звести рахунки із життям, вистрибнувши з четвертого поверху. Як повідомляють у лікарні невідкладної допомоги – у неї нестабільний перелом тазових кісток та зламані ребра. Поліція охороняє палату.

Тіло хлопчика знайшли у квартирі на дивані. Біля нього був пояс від халата.

Попередня причина смерті малюка – удушення
Попередня причина смерті малюка – удушення

Також прокуратура опублікувала фото, на якому видно драбину. Її жінка, ймовірно, використовувала при спробі суїциду.

Драбина на балконі біля вікна
Драбина на балконі біля вікна

 Що відомо про сім’ю

Жінка проживала зі своїм батьком у трикімнатній квартирі на Салтівці. Хлопчик відвідував дитячий садок. Сусіди розповідають — дитина була пізня і бажана. На знімках з місця трагедії видно безліч дитячих іграшок та предметів побуту.

Сусіди розповідаю, що жінка про сина дбала
Сусіди розповідаю, що жінка про сина дбала

Батько малюка знаходиться не у Харкові, за повідомленнями у ЗМІ, він – на заробітках у Росії. Інші джерела повідомляють про сімейні труднощі, що жінка виховувала дитину сама, перебуваючи у декреті. Також з’явилася інформація від міської мерії про можливе тяжке захворювання у матері та прийом нею препаратів. Цю інформацію перевірять правоохоронці.

Раніше "Телеграф" писав про смерть дитини на Миколаївщині. Його тіло знайшли у очереті після безрезультатних пошуків протягом доби.

Теги:
#Харків #Дитина #Вбивство #Самогубство
Телефонна розмова Байдена із Зеленським запланована на 9 грудня
Політика
Чи чекати Україні на вторгнення військ РФ? Головні підсумки розмови Байдена з Путіним
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Телефонна розмова Байдена із Зеленським запланована на 9 грудня
Чи чекати Україні на вторгнення військ РФ? Головні підсумки розмови Байдена з Путіним
Дата публікації
Категорія
Видання оцінило вплив представників влади та опозиції
Топ-20 політиків України за версією "Телеграфу": рейтинг 2021 року
Дата публікації
Категорія
Поліція на місці аварії
Всі тіла ідентифіковані: на Чернігівщині триденна жалоба за загиблими у ДТП (фото)
Дата публікації
Категорія
Олаф Шольц узяв курс на підтримку нашої країни, але є нюанси
Німеччину офіційно очолив Олаф Шольц: вже відома його позиція щодо України
Дата публікації
Категорія
Дмитро Каднай
Дмитро Каднай: "Сексуальна енергія – найважливіша для артиста"