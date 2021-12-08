Задушила дитину та викинулася з вікна: у Харкові поліція розслідує трагедію на Салтівці (фото)

Жінка вижила після стрибка, перебуває у реанімації.

У Харкові близько 4-ї ранку 8 грудня сталася трагедія — мати ймовірно задушила власного дворічного сина і викинулася з вікна. Жінка жива, перебуває у лікарні під охороною. Поліція розпочала кримінальну справу за статтею "умисне вбивство".

Про це повідомляє сайт відомства.

Трагічна смерть малюка і невдалий суїцид сталися на вулиці Академіка Павлова рано вранці. 36-річна жінка сама зателефонувала копам і повідомила про смерть дитини. Вона намагалася звести рахунки із життям, вистрибнувши з четвертого поверху. Як повідомляють у лікарні невідкладної допомоги – у неї нестабільний перелом тазових кісток та зламані ребра. Поліція охороняє палату.

Тіло хлопчика знайшли у квартирі на дивані. Біля нього був пояс від халата.

Попередня причина смерті малюка – удушення

Також прокуратура опублікувала фото, на якому видно драбину. Її жінка, ймовірно, використовувала при спробі суїциду.

Драбина на балконі біля вікна

Що відомо про сім’ю

Жінка проживала зі своїм батьком у трикімнатній квартирі на Салтівці. Хлопчик відвідував дитячий садок. Сусіди розповідають — дитина була пізня і бажана. На знімках з місця трагедії видно безліч дитячих іграшок та предметів побуту.

Сусіди розповідаю, що жінка про сина дбала

Батько малюка знаходиться не у Харкові, за повідомленнями у ЗМІ, він – на заробітках у Росії. Інші джерела повідомляють про сімейні труднощі, що жінка виховувала дитину сама, перебуваючи у декреті. Також з’явилася інформація від міської мерії про можливе тяжке захворювання у матері та прийом нею препаратів. Цю інформацію перевірять правоохоронці.

Раніше "Телеграф" писав про смерть дитини на Миколаївщині. Його тіло знайшли у очереті після безрезультатних пошуків протягом доби.